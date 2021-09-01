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ЦБ счел, что рост экономики РФ в июле-августе замедлился, приблизившись к потенциалу

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Рост российской экономики в июле-августе 2021 года продолжился, но замедлился, приблизившись к потенциальному уровню, считают аналитики ЦБ РФ.

"В июле-августе, судя по опросным показателям, наметилось замедление темпов роста экономической активности ближе к потенциальному уровню. Оно связано как с сохраняющимися проблемами с поставками сырья и материалов, так и с некоторым ослаблением динамики спроса в связи с исчерпанием потенциала восстановительного роста в растущем количестве отраслей и негативной реакции спроса на возросшие цены", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Тем не менее, компании по-прежнему демонстрируют оптимизм относительно перспектив дальнейшего роста спроса и производства, чему способствует сохраняющееся быстрое расширение объемов кредитования юридических и физических лиц, отмечают аналитики ЦБ.

По оценке Росстата, ВВП РФ в I полугодии 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8%, во II квартале - на 10,3% после снижения на 0,7% в I квартале. Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ во II квартале на 10,1%, а за полугодие - на 4,6%. Значительный рост во II квартале объясняется низкой базой 2020 года - тогда во II квартале был спад экономики сразу на 7,8% ко II кварталу 2019 года. Признаки завершения пока еще продолжающегося восстановительного роста уже появились, говорил министр экономического развития Максим Решетников 10 августа.

Причины замедления темпов роста находятся как на стороне спроса, так и на стороне предложения, отмечают аналитики ЦБ. "На фоне произошедшего увеличения цен производители и домохозяйства стали менее склонными к покупке подорожавших товаров. Опросы также демонстрируют уменьшение экспортных заказов, возможно, в связи с увеличением числа заражений коронавирусом в мире, особенно в азиатском регионе. Вместе с тем, сохраняющийся дефицит ряда компонентов и материалов и удлинение сроков их поставок вынудили часть российских производителей сократить производство, несмотря на наличие спроса (например, легковых автомобилей)", - сказано в докладе.

ЦБ РФ

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