ВВП РФ в I полугодии вырос на 4,8%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - ВВП РФ в I полугодии 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8%. Такую оценку распространила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В середине августа Росстат опубликовал первую оценку по II кварталу 2021 года (без публикации данных за полугодие) - рост на 10,3% после снижения на 0,7% в I квартале.

Данные Росстата оказались несколько выше расчетов Минэкономразвития - министерство оценивало рост ВВП РФ во II квартале на 10,1%, а за полугодие - на 4,6%.

Значительный рост во II квартале объясняется низкой базой 2020 года - тогда во II квартале был спад экономики сразу на 7,8% ко II кварталу 2019 года. В целом за I полугодие 2020 года ВВП РФ снизился на 3,4% к I полугодию 2019 года.

Более подробные данные о ВВП РФ за II квартал Росстат представит 10 сентября.

Как сообщалось, ВВП РФ в IV квартале 2020 года снизился на 1,8% в годовом выражении, за III квартал 2020 года - на 3,5%, за II квартал 2020 года упал на 7,8%, за I квартал 2020 года вырос на 1,4%. В целом за 2020 год ВВП РФ снизился на 3,0%.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в середине августа отмечал, что восстановительный рост экономики РФ продлится в июле и августе, но первые признаки его завершения уже появились.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2021 году равняется 3,8%.

Банк России в июле повысил свой прогноз по росту ВВП в 2021 году до 4-4,5% с 3-4%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по росту ВВП в 2021 году равняется 3,9%, на 2022 год - лишь 2,3%.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2022 год равняется 3,2% и не попадает в интервал ЦБ (2-3%).