Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

ВВП РФ в I полугодии вырос на 4,8%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - ВВП РФ в I полугодии 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,8%. Такую оценку распространила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В середине августа Росстат опубликовал первую оценку по II кварталу 2021 года (без публикации данных за полугодие) - рост на 10,3% после снижения на 0,7% в I квартале.

Данные Росстата оказались несколько выше расчетов Минэкономразвития - министерство оценивало рост ВВП РФ во II квартале на 10,1%, а за полугодие - на 4,6%.

Значительный рост во II квартале объясняется низкой базой 2020 года - тогда во II квартале был спад экономики сразу на 7,8% ко II кварталу 2019 года. В целом за I полугодие 2020 года ВВП РФ снизился на 3,4% к I полугодию 2019 года.

Более подробные данные о ВВП РФ за II квартал Росстат представит 10 сентября.

Как сообщалось, ВВП РФ в IV квартале 2020 года снизился на 1,8% в годовом выражении, за III квартал 2020 года - на 3,5%, за II квартал 2020 года упал на 7,8%, за I квартал 2020 года вырос на 1,4%. В целом за 2020 год ВВП РФ снизился на 3,0%.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в середине августа отмечал, что восстановительный рост экономики РФ продлится в июле и августе, но первые признаки его завершения уже появились.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2021 году равняется 3,8%.

Банк России в июле повысил свой прогноз по росту ВВП в 2021 году до 4-4,5% с 3-4%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по росту ВВП в 2021 году равняется 3,9%, на 2022 год - лишь 2,3%.

Прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ на 2022 год равняется 3,2% и не попадает в интервал ЦБ (2-3%).

Росстат

Новости

Страны ОПЕК+ договорились держаться плана по наращиванию добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились держаться плана по наращиванию добычи нефти

Цены на нефть перешли к снижению на новостях из России

Индекс МосБиржи обновил максимум, превысив 3949,1 пункта

"Роснефть" снизила цены на АЗС в России примерно на 40 копеек за литр

"Роснефть" снизила цены на АЗС в России примерно на 40 копеек за литр

Новак заявил, что кабмин не видит рисков роста цен на бензин в РФ

Доллар опустился до 73 руб. впервые с 6 августа

"Магнит" скорректировал цену покупки "Дикси"

"Магнит" скорректировал цену покупки "Дикси"

Польша в августе по-прежнему покупала газ у "Газпрома" по максимуму

Индекс РТС превысил 1700 пунктов впервые с марта 2012 года

Цена газа в Европе приблизилась к $650/тыс. куб. м

Цена газа в Европе приблизилась к $650/тыс. куб. м
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');