IDC ждет роста глобальных поставок ПК в 2021 году на 14,2%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров увеличатся по итогам 2021 года на 14,2% - до 347 млн, прогнозирует International Data Corporation (IDC). В мае эксперты ожидали роста поставок на 18%.

Ухудшение оценки обусловлено, в первую очередь, сохраняющимися проблемами в цепочках поставок и логистическими трудностями, объяснили они.

"Мы по-прежнему считаем, что на рынке ПК и планшетов спрос все еще существует, но предложение ограничено, - заявил вице-президент IDC Worldwide Mobile Device Trackers Райан Рейт. - Усиление дефицита предложения в сочетании с продолжающимися проблемами в логистике ставит отрасль перед серьезными трудностями. Однако мы считаем, что подавляющая часть спроса на ПК, особенно со стороны бизнеса и образовательного сектора, не исчезнет в скором времени".

Совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) продаж ПК, включая настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции, в период 2021-2025 годах составят 3,2%, при этом поставки планшетов сократятся на 1,5%, прогнозируют аналитики.