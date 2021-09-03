Индекс PMI сферы услуг РФ в августе опустился до 49,3 пункта

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в августе 2021 года составил 49,3 пункта, заметно опустившись с июльского значения 53,5 пункта, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

"Последние данные свидетельствуют о первом спаде производства в сфере услуг с декабря 2020 года, хотя и незначительном в целом. В тех случаях, когда сообщалось о снижении деловой активности, компании связывали это с ослаблением спроса и дальнейшим замедлением роста новых заказов", - говорится в пресс-релизе.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в августе составил 48,2 пункта по сравнению с показателем июля 51,7 пункта.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Как говорится в исследовании, в августе рост новых заказов замедлился до незначительных темпов, которые падают третий месяц подряд с недавнего максимума в мае и стали минимальными за текущую восьмимесячную последовательность роста. Хотя компании продолжали замечать интерес клиентов, общий потребительский спрос почти не улучшился по сравнению с месяцем ранее.

В то же время новые экспортные заказы в августе возобновили рост. Хотя рост спроса со стороны иностранных клиентов был незначительным, он стал пятым за шесть месяцев.

Между тем темпы инфляции издержек снизились до семимесячного минимума, но остались выше среднего исторического значения. Заметный рост часто объяснялся повышением цен поставщиками и более высокими расходами на коммунальные услуги.

Аналогичным образом в августе замедлились темпы роста отпускных цен. Уровень инфляции тарифов на услуги был в целом резким и быстрее, чем тренд в данной серии, несмотря на снижение до шестимесячного минимума. Компании часто упоминали, что рост цен на продукцию был вызван попытками переложить более высокие затраты на клиентов, где это было возможно.

В то же время давление на производственные мощности снизилось, поскольку поставщики услуг указали на резкое сокращение незавершенных заказов. Сообщалось, что сокращение незавершенных работ было связано с более медленным ростом новых заказов и достаточными мощностями для своевременной обработки поступающих работ.

"Отражая это сокращение, компании не решались увеличивать количество своих сотрудников, занятость упала впервые с января. Хотя и незначительное, но сокращение численности персонала ознаменовало возобновление падения после сильного роста, наблюдавшегося во втором квартале", - отмечается в обзоре.

Деловые ожидания компаний сферы услуг в августе ухудшились. "Несмотря на то, что перспективы производства по-прежнему в целом оптимистичны, опасения по поводу инфляции и спроса привели к самой слабой степени уверенности с ноября 2020 года", - говорится в отчете.

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