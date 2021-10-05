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Индекс PMI сферы услуг РФ в сентябре поднялся до 50,5 пункта

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в сентябре 2021 года составил 50,5 пункта, поднявшись с августовского значения 49,3 пункта, свидетельствуют данные исследования IHS Markit. Это указывает на частичное расширение деловой активности по всему российскому сектору сферы услуг, отмечается в пресс-релизе.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в сентябре превысил августовский показатель 48,2 пункта и составил 50,5 пункта.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

IHS Markit

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