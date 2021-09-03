"Газпром" запустил логистический хаб для поставок гелия с Амурского ГПЗ на мировой рынок

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Первая из трех гелиевых установок на Амурском газоперерабатывающем заводе начала работу, запущен в эксплуатацию крупнейший в мире логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (хаб) для перевозки жидкого гелия на мировой рынок, его пропускная способность свыше 4 тыс. операций с гелиевыми контейнерами в год, сообщил "Газпром".

"Первую линию Амурского ГПЗ ввели в строй недавно. Уже открыта вторая линия. Обязательно нужно сохранить такой высокий темп, динамику работ. После выхода на полную мощность в 2025 году Амурский ГПЗ должен стать крупнейшим в мире", - сказал президент РФ Владимир Путин в ходе телемоста, отметив, что гелиевая установка на заводе позволит России занять ведущие позиции в мире по поставкам гелия.

Гелий востребован в высокотехнологичных отраслях промышленности, спрос на него растет, в первую очередь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Гелиевый хаб в Приморье

Гелиевый хаб расположен на территории ТОР "Надеждинская" в Приморском крае - поблизости от морских портов. Он является ключевым звеном логистической цепочки поставок товарного гелия с Амурского газоперерабатывающего завода. Задача хаба - обслуживание контейнеров, направляемых на ГПЗ для заполнения, организация логистики, прием, весовой контроль и подготовка изотермических контейнеров, прибывающих с Амурского ГПЗ, к предстоящей погрузке на морские суда.

Перевозку контейнеров обеспечивает собственный автопарк оператора гелиевого хаба - ООО "Газпром гелий сервис". Специально разработанные по заказу "Газпрома" магистральные тягачи KAMAZ-5490 Neo оснащены пневматической подвеской, обеспечивающей необходимые условия для безопасной перевозки гелия. При этом автомобили используют экологичное моторное топливо - сжиженный природный газ. Он производится непосредственно на площадке хаба.

Запуск логистического центра синхронизирован с последовательным наращиванием мощностей Амурского ГПЗ. Накануне была запущена вторая технологическая линия завода (всего будет шесть). Начала работу первая из трех установок выделения, сжижения и затаривания гелия. Мощность установки - 20 млн куб. м гелия в год. В технологическом процессе его производства, в частности, используются спиральновитые теплообменники. Их создание было впервые освоено в России - на машиностроительном предприятии в Санкт-Петербурге.

После выхода Амурского ГПЗ на проектную мощность здесь будет ежегодно производиться 60 млн куб. м гелия - по этому показателю завод станет мировым лидером.

"Пропускная способность хаба будет достигать более четырех тысяч операций с изо-контейнерами в год. Это беспрецедентно много, так как на текущий момент в мире насчитывается всего две тысячи криогенных изо-контейнеров, которые в совокупности перевозят весь вырабатываемый в мире гелий. С сегодняшнего дня вся технологическая цепочка - от производства гелия на Амурском газоперерабатывающем заводе до его поставки потребителям - в работе!" - сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Амурский ГПЗ

Строительство Амурского ГПЗ ведется в районе города Свободного Амурской области. На завод по газопроводу "Сила Сибири" поступает многокомпонентный газ Чаяндинского месторождения (Якутия), в дальнейшем он также будет поступать с Ковыктинского месторождения (Иркутская область). Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год.

Продукция Амурского ГПЗ - товарный газ (метан) и выделенные из него ценные для газохимической и других промышленных отраслей компоненты. С помощью самого современного оборудования и передовых криогенных технологий при полной загрузке здесь будет ежегодно выпускаться 2,4 млн тонн этана, 1,5 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), 200 тыс. тонн пентан-гексановой фракции. Основным потребителем этана и СУГ Амурского ГПЗ будет Амурский газохимический комплекс (совместный проект СИБУРа и китайской компании Sinopec).

Инвестор, заказчик и эксплуатирующая организация Амурского ГПЗ - ООО "Газпром переработка Благовещенск", управление строительством осуществляет АО "НИПИГАЗ" (входит в "СИБУР", скоро будет передан его акционерам).