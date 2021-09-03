Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

"Газпром" запустил логистический хаб для поставок гелия с Амурского ГПЗ на мировой рынок

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Первая из трех гелиевых установок на Амурском газоперерабатывающем заводе начала работу, запущен в эксплуатацию крупнейший в мире логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров (хаб) для перевозки жидкого гелия на мировой рынок, его пропускная способность свыше 4 тыс. операций с гелиевыми контейнерами в год, сообщил "Газпром".

"Первую линию Амурского ГПЗ ввели в строй недавно. Уже открыта вторая линия. Обязательно нужно сохранить такой высокий темп, динамику работ. После выхода на полную мощность в 2025 году Амурский ГПЗ должен стать крупнейшим в мире", - сказал президент РФ Владимир Путин в ходе телемоста, отметив, что гелиевая установка на заводе позволит России занять ведущие позиции в мире по поставкам гелия.

Гелий востребован в высокотехнологичных отраслях промышленности, спрос на него растет, в первую очередь в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Гелиевый хаб в Приморье

Гелиевый хаб расположен на территории ТОР "Надеждинская" в Приморском крае - поблизости от морских портов. Он является ключевым звеном логистической цепочки поставок товарного гелия с Амурского газоперерабатывающего завода. Задача хаба - обслуживание контейнеров, направляемых на ГПЗ для заполнения, организация логистики, прием, весовой контроль и подготовка изотермических контейнеров, прибывающих с Амурского ГПЗ, к предстоящей погрузке на морские суда.

Перевозку контейнеров обеспечивает собственный автопарк оператора гелиевого хаба - ООО "Газпром гелий сервис". Специально разработанные по заказу "Газпрома" магистральные тягачи KAMAZ-5490 Neo оснащены пневматической подвеской, обеспечивающей необходимые условия для безопасной перевозки гелия. При этом автомобили используют экологичное моторное топливо - сжиженный природный газ. Он производится непосредственно на площадке хаба.

Запуск логистического центра синхронизирован с последовательным наращиванием мощностей Амурского ГПЗ. Накануне была запущена вторая технологическая линия завода (всего будет шесть). Начала работу первая из трех установок выделения, сжижения и затаривания гелия. Мощность установки - 20 млн куб. м гелия в год. В технологическом процессе его производства, в частности, используются спиральновитые теплообменники. Их создание было впервые освоено в России - на машиностроительном предприятии в Санкт-Петербурге.

После выхода Амурского ГПЗ на проектную мощность здесь будет ежегодно производиться 60 млн куб. м гелия - по этому показателю завод станет мировым лидером.

"Пропускная способность хаба будет достигать более четырех тысяч операций с изо-контейнерами в год. Это беспрецедентно много, так как на текущий момент в мире насчитывается всего две тысячи криогенных изо-контейнеров, которые в совокупности перевозят весь вырабатываемый в мире гелий. С сегодняшнего дня вся технологическая цепочка - от производства гелия на Амурском газоперерабатывающем заводе до его поставки потребителям - в работе!" - сказал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Амурский ГПЗ

Строительство Амурского ГПЗ ведется в районе города Свободного Амурской области. На завод по газопроводу "Сила Сибири" поступает многокомпонентный газ Чаяндинского месторождения (Якутия), в дальнейшем он также будет поступать с Ковыктинского месторождения (Иркутская область). Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год.

Продукция Амурского ГПЗ - товарный газ (метан) и выделенные из него ценные для газохимической и других промышленных отраслей компоненты. С помощью самого современного оборудования и передовых криогенных технологий при полной загрузке здесь будет ежегодно выпускаться 2,4 млн тонн этана, 1,5 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), 200 тыс. тонн пентан-гексановой фракции. Основным потребителем этана и СУГ Амурского ГПЗ будет Амурский газохимический комплекс (совместный проект СИБУРа и китайской компании Sinopec).

Инвестор, заказчик и эксплуатирующая организация Амурского ГПЗ - ООО "Газпром переработка Благовещенск", управление строительством осуществляет АО "НИПИГАЗ" (входит в "СИБУР", скоро будет передан его акционерам).

Амурский ГПЗ Газпром Владимир Путин Приморский край

Новости
Восточный экономический форум - 2021

Токаев заявил о необходимости строительства АЭС в Казахстане

Восточный экономический форум - 2021

Путин пообещал ввести на Курилах преференциальный налоговый режим

Миллер заявил, что строительство "Северного потока 2" завершится очень скоро

Миллер заявил, что строительство "Северного потока 2" завершится очень скоро
Восточный экономический форум - 2021

Путин счел возможным увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока до 40 тыс. рублей

Рубль незначительно меняется к доллару и евро на фоне противоречивых сигналов

Рубль незначительно меняется к доллару и евро на фоне противоречивых сигналов
Восточный экономический форум - 2021

Проект строительства университетских кампусов в РФ принесет порядка 70 млрд рублей

Проект строительства университетских кампусов в РФ принесет порядка 70 млрд рублей
Восточный экономический форум - 2021

"Почта России" запустит к 2023 году почтовые беспилотники на Камчатке

"Почта России" запустит к 2023 году почтовые беспилотники на Камчатке
Восточный экономический форум - 2021

Греф спрогнозировал сокращение энергетического экспорта РФ на $179 млрд к 2035г

Восточный экономический форум - 2021

ВТБ сохранил прогноз по прибыли на 2021 год в 295 млрд рублей

ВТБ сохранил прогноз по прибыли на 2021 год в 295 млрд рублей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');