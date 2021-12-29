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Главгосэкспертиза одобрила проект пятой очереди инфраструктуры ТОР "Надеждинская"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект пятой очереди строительства внутриплощадочных сетей и транспортных коммуникаций на территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморском крае, сообщает ведомство.

"В соответствие с проектной документацией предусмотрено строительство участков автодороги улицы №3 и сетей дождевой канализации с очистными сооружениями на ТОР", - говорится в сообщении.

Протяженность автомобильной дороги III-в категории составит 560 метров, общая длина трассы кабельной канализации достигнет 670 метров. Размещение проектируемых объектов планируется в границах участков, принадлежащих АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ), информирует ведомство.

Застройщиком выступает ООО "Управляющая компания ТОР в Приморском крае", генеральная проектная организация - ООО "Премьер-Энерго".

ТОР "Надеждинская" учреждена в 2015 году в Надеждинском районе Приморского края, став одной из первых площадок в составе КРДВ. Площадь ТОР составляет 594 гектара, ее освоение планируется в два этапа. В первую очередь будут построены основные дороги и подведены коммуникации к площадкам резидентов. На втором этапе предполагается последовательное освоение свободной территории по мере появления новых резидентов.

ТОР Надеждинская Приморский край

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