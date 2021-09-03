Владелец British Gas предсказал бизнесу проблемы из-за подорожания газа

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Рост цен на природный газ, вызванный глобальными затруднениями в поставках, может привести к повышению стоимости коммунальных услуг и вынудить энергоемкий бизнес в Великобритании и Европе сократить активность этой зимой, предупреждают в британской Centrica Plc, владеющей British Gas.

В Европе и Британии цены на газ держатся на рекордных для этого времени года уровнях, и эксперты опасаются, что европейские страны могут столкнуться с дефицитом газа зимой, когда спрос на него является наибольшим, пишет Financial Times.

"В данный момент в Европе и Британии достаточно газа для удовлетворения ежедневных потребностей, однако его недостаточно для наполнения хранилищ, - сказал изданию Кассим Мангерах, отвечающий за торговлю энергоносителями в Centrica. - Если предстоящая зима будет долгой и холодной, мы можем столкнуться с проблемой. Нам необходимо приобретать СПГ практически независимо от цены на него, чтобы быть уверенными, что спрос зимой будет удовлетворен".

Если предстоящая зима будет длинной или особенно холодной, газ подорожает еще больше, и некоторым из наиболее энергоемких компаний ничего не останется кроме как сокращать производство, отметил Мангерах.

"Ранее мы еще не сталкивались с такой ситуацией, как сейчас. Если вы не можете обеспечить достаточные поставки, единственной возможностью уравновесить рынок является сокращение спроса, - говорит он. - Если этой зимой мы столкнемся с дефицитом поставок, придется ограничить экономическую активность, чтобы уравновесить рынок. Если цены на газ будут слишком высокими, то некоторые компании в Британии и Европе могут просто принять решение в пользу ограничения производства".

По словам аналитика консалтинговой компании ICIS Тома Маржец-Мансера, ситуация с поставками газа в Британию и Европу этим летом "стала не лучше, а хуже".

"Вот почему цены продолжают расти. Сокращение объемов производства промышленными компаниями в Великобритании и Евросоюзе не является невозможным, однако, если это произойдет, то лишь на короткое время, на период пикового зимнего спроса на газ", - считает эксперт.

В Департаменте бизнеса, энергетики и промышленных решений Великобритании отмечают, что источники поставок газа "высоко диверсифицированы", однако "зависимость от волатильных цен на газ подчеркивает важность создания в стране сильного сектора возобновляемой энергетики".

В том случае, если предстоящая зима в Европе окажется мягкой и короткой, цены на газ могут опуститься, однако эксперты отмечают наличие долгосрочных проблем для рынка.

Так, Россия сократила поставки газа в Европу в текущем году, и "Газпром" на этой неделе дал понять, что запуск "Северного потока 2" не повлияет на уровень поставок российского газа в Европу в 2021 году.

При этом рост стоимости углеродных квот в Британии и Европе способствует увеличению спроса на газ.

"В прошлом, мы могли легче переключаться между различными видами топлива, если цены на газ поднимались слишком высоко, генерирующие компании переключались на уголь, - отмечает Мангерах. - Однако теперь это уже не вариант, поскольку цены на углеродные квоты довольно высоки, и Великобритания уходит от использования угля".