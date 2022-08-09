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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

Британская Centrica договорилась о закупках СПГ из США сроком на 15 лет

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Британская генерирующая компания Centrica Plc подписала 15-летний контракт на поставки СПГ из США на сумму 7 млрд фунтов ($8,45 млрд).

Как сообщила Centrica, соглашение подписано с американской Delfin Midstream Inc. Британская компания намерена закупать 1 млн тонн СПГ в год через плавучий комплекс по производству сжиженного газа Delfin Deepwater Port.

Это пока что не реализованный проект. Предполагается, что комплекс будет расположен в Мексиканском заливе вблизи штата Луизиана, поставки с него начнутся в 2026 году.

"Дополнительные экспортные мощности в США повысят уровень энергетической безопасности в Великобритании, Европе и во всем мире, что отражает растущую важность СПГ в глобальных цепочках поставок", - отметил глава Centrica Крис О'Ши.

В июле компания также подписала контракт на дополнительные поставки газа на сумму 4 млрд фунтов с норвежской Equinor ASA.

Centrica Delfin Midstream Великобритания США Луизиана Крис О'Ши Equinor
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