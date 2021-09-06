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Саудовская Аравия в октябре понизит цены на нефть для стран Азии

Саудовская Аравия в октябре понизит цены на нефть для стран Азии
Фото: Dominique BERBAIN/Gamma-Rapho via Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Цена основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - уменьшится на $1,3 за баррель, в результате он будет стоить на $1,7 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая. Стоимость остальных марок будет снижена на $1-1,3 за баррель.

Цены на нефть для покупателей из стран Средиземноморья уменьшатся на $0,1 за баррель.

Для США и стран Северо-Западной Европы цены на нефть не изменятся.

Саудовская Аравия Saudi Aramco

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