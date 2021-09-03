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Нефть Brent подорожала до $73,57 за баррель

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в пятницу.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:23 МСК подорожали на $0,54 (на 0,74%) - до $73,57 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на $0,34 (на 0,49%) - до $70,33 за баррель.

Поддержку котировкам оказывает значительное сокращение запасов нефти в США за последнюю неделю - на 7,2 млн баррелей, сообщает MarketWatch. При этом снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд.

В то же время сдерживающее влияние на рынок оказывает постепенное возобновление деятельности нефтепроизводителей в Мексиканском заливе после прохождения урагана "Ида", отмечают аналитики Rystad Energy.

"Сегодняшний умеренный рост цен на нефть поддерживает благоприятная макроэкономическая ситуация на фоне оптимизма в связи с сообщением о снижении запасов сырья в США на прошлой неделе и тот факт, что запасы нефтепродуктов в целом находятся на минимуме для этого периода года с 2018 года, тогда как нефтеперерабатывающие мощности в Луизиане продолжают медленно восстанавливаться", - сказал эксперт Rystad Energy Бьорнар Тонхауген, которого цитирует MarketWatch.

Президент США Джо Байден в четверг сообщил, что проинструктировал министра энергетики Дженнифер Грэнхолм использовать стратегический запас нефти для борьбы с вызванным ураганом "Ида" повышением цен на топливо в стране.

нефть Brent

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