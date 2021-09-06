Цена газа в Европе перевалила за $650/тыс. кубометров

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ в понедельник утром взяла отметку 53,68 евро за кВт.ч, или $659 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

В пятницу значение этого контракта составило $632 за тысячу кубов.

Поток газа по магистральному газопроводу "Ямал-Европа", который идет из России через Белоруссию и Польшу в Германию, утром в понедельник упал в два раза по отношению к уровню воскресенья и в полтора раза к уровню рабочих дней прошлой недели. На данный момент поток газа на входе в ГТС ФРГ составляет 1,5 млн куб. м в час, тогда как в воскресенье было 3 млн куб. м в час, а в предыдущие дни - по 2,3 млн куб. м в час.

С октября начинается новый газовый год. До конца сентября у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование транзитных мощностей газопровода "Ямал-Европа". Российская компания пока не бронировала мощности этой магистрали на прошедших годовых и квартальных аукционах.

Бронирование "Газпрома" через Украину на сентябрь снижено до объема долгосрочного контракта - 109 млн кубометров в сутки. В предыдущие месяцы "Газпром" докупал дополнительные 15 млн кубометров в сутки.