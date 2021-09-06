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ФНБ в августе вырос на 259,9 млрд рублей

ФНБ в августе вырос на 259,9 млрд рублей
Фото: Bloomberg via Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 14 трлн 016,99 млрд рублей (эквивалент $190,51 млрд), или 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 августа объем ФНБ равнялся 13 трлн 757,05 млрд рублей (11,9% ВВП, $188,1 млрд). Таким образом, за август он вырос на 259,94 млрд рублей.

Объем ликвидных активов ФНБ в августе сократился с 8,494 трлн руб. (7,4% ВВП) до 8,478 трлн рублей, или $115,228 млрд (7,3% ВВП).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 сентября размещено 38 млрд 561,6 млн евро, 4 млрд 178,7 млн фунтов стерлингов, 600 млрд 304 млн японских иен, 226 млрд 625,2 млн китайских юаней, а также 405 тыс. 708,4 кг золота в обезличенной форме и 257,7 млн рублей.

На депозитах в ВЭБе размещено 532 млрд 098 млн рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 294 млрд 846,2 млн рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции банков - 278 млрд 992 млн рублей, на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138 млрд 433,9 млн рублей, в акции Сбербанка - 3 трлн 713,52 млн рублей, "Аэрофлота" - 57,88 млрд рублей.

ВЭБ.РФ в августе досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 гг. для финансирования покупки вагонов в интересах московского метро, на 257,7 млн руб.

ВТБ в августе за счет средств ФНБ, привлеченных ранее на субординированный депозит, купил облигации ГК "Российские автомобильные дороги" на сумму 1,35 млрд рублей для финансирования проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога".

ФНБ Минфин РФ

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