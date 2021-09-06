ФНБ в августе вырос на 259,9 млрд рублей

Фото: Bloomberg via Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 14 трлн 016,99 млрд рублей (эквивалент $190,51 млрд), или 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 августа объем ФНБ равнялся 13 трлн 757,05 млрд рублей (11,9% ВВП, $188,1 млрд). Таким образом, за август он вырос на 259,94 млрд рублей.

Объем ликвидных активов ФНБ в августе сократился с 8,494 трлн руб. (7,4% ВВП) до 8,478 трлн рублей, или $115,228 млрд (7,3% ВВП).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 сентября размещено 38 млрд 561,6 млн евро, 4 млрд 178,7 млн фунтов стерлингов, 600 млрд 304 млн японских иен, 226 млрд 625,2 млн китайских юаней, а также 405 тыс. 708,4 кг золота в обезличенной форме и 257,7 млн рублей.

На депозитах в ВЭБе размещено 532 млрд 098 млн рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 294 млрд 846,2 млн рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции банков - 278 млрд 992 млн рублей, на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138 млрд 433,9 млн рублей, в акции Сбербанка - 3 трлн 713,52 млн рублей, "Аэрофлота" - 57,88 млрд рублей.

ВЭБ.РФ в августе досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 гг. для финансирования покупки вагонов в интересах московского метро, на 257,7 млн руб.

ВТБ в августе за счет средств ФНБ, привлеченных ранее на субординированный депозит, купил облигации ГК "Российские автомобильные дороги" на сумму 1,35 млрд рублей для финансирования проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога".