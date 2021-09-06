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ЦБ обязал операторов платформенных сервисов устранять перебои в течение 24 часов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Банк России сообщил операторам платформенного сервиса, что перебои в работе критически важных процессов оператора или прекращение их работы не должно быть дольше 24 часов, говорится в информационном письме регулятора.

Также ЦБ РФ рекомендовал операторам инвестиционных и финансовых платформ, информационных систем, которые выпускают цифровые финансовые активы (ЦФА), а также операторам обмена таких активов разработать внутренний документ, регламентирующий действия в случае перебоев в работе критически важных процессов платформенного сервиса.

Банк России предлагает также включить в документ положение, где оператор сам классифицирует функциональные сбои, порядок реагирования на них, а также порядок восстановления оператором информации, если она будет утрачена во время сбоя.

Кроме того, ЦБ рекомендовал операторам организовать каналы связи для взаимодействия с клиентами в случае функционального сбоя.

аъ мв

Центробанк Банк России

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