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Торги на ринге LME возобновятся после 18 месяцев перерыва из-за COVID

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Трейдеры в понедельник вернулись на знаменитый ринг Лондонской биржи металлов (LME) через 18 месяцев после того, как пандемия COVID-19 вынудила руководство площадки приостановить торги с присутствием людей.

Закрытие ринга произошло впервые со времен Второй мировой войны, отмечает The Wall Street Journal.

Традиция заключения сделок с цветными металлами членами биржи на ринге - "лицом к лицу", с использованием системы выкриков на открытой площадке - сохранялась с момента создания биржи в 1877 году. Дилеры в зале сидят на красных кожаных диванах, расположенных по кругу диаметром 6 метров.

Сотрудники восьми трейдерских фирм в понедельник проводили проверку оборудования, прежде чем торговля на ринге будет возобновлена. Руководители торговых компаний приветствовали возвращение физической торговли, но признали, что это сопряжено с определенным риском, поскольку число заражений в Великобритании растет.

Однако LME предпринимает ряд мер, направленных на предотвращение распространения заболевания среди трейдеров ринга: так, они должны быть полностью вакцинированы или сдавать тесты на COVID-19 дважды в неделю. Биржа заявила, что будет измерять температуру, предоставлять дезинфицирующее средство для рук и разводить потоки движения, чтобы люди могли избегать ненужного взаимодействия.

LME принадлежит Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.

Несколько торговых площадок в США возобновили торги с присутствием людей в прошлом году после короткого перерыва. Как заявил представитель Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), площадка вернулась к работе в мае 2020 года и с той поры отмечались только отдельные случаи заболеваний, а массовых вспышек не было.

LME

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