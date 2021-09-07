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Sollers задумался о перевозке по железной дороге 1 млн автомобилей из Азии в Европу

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Sollers Вадима Швецова хочет обслуживать перевозки 200 тысяч, а затем 1 млн автомобилей в год из Японии, Кореи, Таиланда и Китая в Россию. Об этом пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании.

Сейчас машины отправляются морем, но тарифы на фрахт по Deep Sea в последнее время "выросли в разы", пояснил собеседник газеты.

"Если ОАО "Российские железные дороги" модернизирует припортовые станции на Дальнем Востоке и предложит долгосрочный специальный тариф, мы уверены, что сможем разработать конкурентное решение по мультимодальной логистике через Транссибирскую магистраль для азиатских автоконцернов. Затем можно будет претендовать и на часть огромного грузопотока азиатских автомобилей, следующих в Европу, – около 5 млн машин в год", - сказал он.

У Sollers уже есть опыт отправки машин с Дальнего Востока: автомобили совместного предприятия c Mazda, выпускающиеся в регионе, доставляются в центр РФ по железной дороге, отмечает издание. Перевозки поддерживаются государством, но в Sollers говорят, что объем субсидий снижается и в 2021 г. составляет лишь 250 млн руб. Источники "Коммерсанта" утверждают, что российская группа уже вела переговоры с потенциальными клиентами.

Перевозки контейнеров по сети РЖД, увеличивающиеся под влиянием роста спроса и ставок фрахта на морских маршрутах, за 8 месяцев 2021 г. составили 4,2 млн TEU (Twentyfoot Equivalent Unit – единица измерения груза, равная объёму одного 20-ти футового контейнера) – на 13,9% больше, чем за тот же период годом ранее. Транспортировка автомобилей и комплектующих при этом выросла на 31,2%, до 187,3 тыс. тонн, пишет газета.

Субсидировавшийся в 2020 г. контейнерный маршрут из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через порты Дальнего Востока также растет: в I полугодии перевозки из Китая увеличились со 147 до 3 тыс. TEU, из других стран АТР – в 8 раз, до 14,8 тыс. TEU.

Швецов на прошлой неделе на одной из сессий Восточного экономического форума во Владивостоке говорил о перспективах роста транзита за счет будущих поставок электромобилей из Китая в Западную Eвропу после 2025 г., оценивая его в "миллионы машин", напоминает издание.

По словам бизнесмена, полтора года назад компания начала перевозку собственных автомобилей контейнерными поездами и это оказалось существенно быстрее повагонных отправок. "Наши партнеры – Mazda, Isuzu, китайские компании, – увеличили доставку в 3 раза", - говорил он. По оценке Швецова, морским путем автомобиль идет из Азии в Западную Eвропу 50 дней, по Транссибу – 20 дней.

О намерении развивать маршрут на условиях скидок в Sollers говорили и раньше, но сейчас компания готова давать долгосрочные гарантии, уточняет "Коммерсантъ": "Мы можем подписывать контракт ship-or-pay, если будут инвестиции от "Российских железных дорог" в модернизацию станций "восточного полигона" под контейнерные перевозки", - сообщил газете представитель компании. В РЖД назвали предложение интересным и выразили готовность проработать его.

Sollers Соллерс РЖД

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