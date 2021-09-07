Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

"Сбер" начал строить крупнейший в России центр обработки данных

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Началось строительство крупнейшего регионального Центра обработки данных (ЦОД) "Сбера", сообщили в пресс-службе банка.

"Старт начала строительства дали председатель правительства РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что центр построят на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) в Балаково Саратовской области.

Этот центр обработки данных стал первым этапом развития федеральной программы строительства сети региональных ЦОДов банка. Проект будет реализован в особой экономической зоне "на наиболее благоприятных условиях, включая бесплатное присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения", говорится в сообщении.

ЦОД с общей площадью более 55 тыс. кв.м ЦОД состоит из семи модулей, в каждом из которых размещается по 500 19-дюймовых 48-юнитовых стоек.

Меморандум о намерениях, посвящённый строительству собственного регионального Центра обработки данных Сбербанка в Саратовской области был подписан в декабре 2020 года между Сбербанком, правительством Саратовской области и ПАО "Российские сети".

Сбербанк Саратовская область

Новости

WSJ сообщила о планах "Вкусвилла" провести IPO в США и Москве

WSJ сообщила о планах "Вкусвилла" провести IPO в США и Москве

Песков в ответ на идею Кудрина заявил, что приватизация не должна быть самоцелью

Песков в ответ на идею Кудрина заявил, что приватизация не должна быть самоцелью

Акции "Мечела" выросли в начале торгов вторника на 9-22%

Рубль во вторник утром стабилен к доллару и евро в ожидании новых стимулов к движению

Президент "ЛУКОЙЛа" не хотел бы снова видеть цены на нефть выше $100/б

Президент "ЛУКОЙЛа" не хотел бы снова видеть цены на нефть выше $100/б

Рынки акций Европы начали неделю на позитивной ноте

Дефицит чипов обвалил авторынок РФ на рекордные с мая 2020 года 17%. Обобщение

Миллиард на башнях VEON. Обобщение

Миллиард на башнях VEON. Обобщение

"Русал" готов к эвакуации российского персонала из Гвинеи

Источники предупредили о рисках для производства "Русала" из-за кризиса в Гвинее

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');