Рынок акций РФ прервал ралли после обновления вершин МосБиржи

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник прервал ралли после обновления вершин индекса МосБиржи и скорректировался вниз вместе с внешними фондовыми площадками и просевшей нефтью (Brent откатилась ниже $72 за баррель); выросли акции "Мечела", причем ралли бумаг замедлило темпы роста, что вылилось в рекордные обороты торгов из-за желающих зафиксировать локальную прибыль.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 4010,16 пункта (-0,5%, максимум дня и новый пик - 4043,51 пункта), индекс РТС - 1723,91 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,4%.

Доллар вырос до 73,28 рубля (+0,29 рубля).

Подешевели акции "Магнита" (-2,4%), "Яндекса" (-2,4%), "Интер РАО" (-2%), Polymetal (-2%), "Газпром нефти" (-1,5%), "Норникеля" (-1,5%), ПАО "Полюс" (-1,5%), расписки TCS Group (-1,4%), бумаги Сбербанка (-1,3% и -1,1% "префы"), "Татнефти" (-1,2%), расписки Ozon (-1,2%), акции "Аэрофлота" (-1,1%), "Роснефти" (-0,9%), АФК "Система" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "РусГидро" (-0,6%), "ММК" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%).

Сбербанк в августе получил 106,0 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 76,6 млрд руб. годом ранее, сообщил банк. За январь-август Сбербанк получил 827,56 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 479,66 млрд руб. годом ранее.

Подорожали обыкновенные акции "Мечела" (+3,2%) при объеме торгов более 11,414 млрд рублей.

Также выросли акции "НОВАТЭКа" (+4%), UC Rusal (+1,4%), "Газпрома" (+0,9%), "Московской Биржи" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,3%), "МТС" (+0,3%).

Оценки аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, глобальные площадки и нефть с утра выросли на статистике по торговому балансу Китая, которые свидетельствуют о сохранении высокой экономической активности в стране, после чего рынки перешли к снижению, что оказало давление и на российские активы.

Негативной динамике всех сырьевых товаров способствует активный рост доллара. Еженедельная отраслевая статистика в США на этой неделе выйдет на день позже (в четверг) из-за праздничного выходного в понедельник.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, перегретый рынок акций РФ во вторник испытал сложности с ростом, общая перекупленность уже не позволяет расти индексам без оглядки. В Европе усиливаются опасения, что ЕЦБ начнет первым из ведущих центральных банков сокращать меры стимулирования.

Уровень 4000 пунктов по индексу МосБиржи теперь выступает поддержкой. Если индекс сможет удержаться выше этой линии на дневном графике, то рост возобновится. Закрытие любого торгового дня ниже этой линии предполагает усиление коррекционного движения.

От ЕЦБ ждут сокращения программ поддержки на фоне разогнавшейся инфляции. Еще на прошлой неделе председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что экономика еврозоны уже требует лишь точечных мер стимулирования, а не широкой поддержки.

Нефть дешевеет на опасениях слабого спроса. Впрочем, Китай нарастил импорт, а в Мексиканском заливе очередные проблемы. Служба береговой охраны США сообщает о существенном нефтяном разливе возле берегов штата Луизиана. Вероятно, что разлив произошел из-за разрушений в результате урагана "Ида". Потенциально это может быть сигналом к тому, что работоспособность ряда платформ нарушена и восстановление производства затянется.

День труда в США традиционно завершает высокий летний сезон потребления топлива. Соответственно, в ближайшие недели может наблюдаться существенное сокращение спроса со стороны автомобилистов. В США рост доходностей по казначейским бумагам может сигнализировать о том, что от ФРС все же ждут определённых действий по сокращению стимулов, хотя данные по рынку труда за август оказались довольно слабыми. Соответственно, если рост доходностей продолжится, то для перегретого рынка это может стать поводом для фиксации прибыли, тем более что со времен Второй мировой войны индекс S&P 500 в 55% случаях завершал сентябрь с потерями, говорит Кочетков.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Артемий Шамшуков, перегретые российские индексы снизились во вторник, ухудшение внешнего фона ограничивает потенциал роста акций. Европейские площадки торгуются в минусе, дешевеет нефть, при этом бенефис угольных компаний продолжается на фоне дальнейшего роста цен на уголь.

Акции "Мечела" всего за месяц показали феноменальный рост в размере 100%. Другой производитель угля, компания "Распадская", также подорожала во вторник. Главным аутсайдером торгов выступил "Акрон" на фоне дивидендных новостей.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи находится выше уровня сопротивления 4000 пунктов, а уровнем поддержки выступает значение 3820 пунктов. Стохастические линии выстрелили за пределы уровня перекупленности, а индикатор относительной силы находится на границе уровня перекупленности. При таких условиях вероятно дальнейшее движение индекса вниз на краткосрочном горизонте, считает Шамшуков.

Начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков полагает, что настроения на рынках испортились после выхода европейской статистики.

Поддержку китайскому рынку оказали данные по внешнеторговой активности в августе, показавшие рост положительного сальдо до $58,3 млрд (максимум с января). Темпы роста экспорта ускорились до 25,6% в годовом выражении против 19,3% в июле. Китайская статистика временно поддержала цены на нефть.

Разочаровывающие данные по экономике Германии и еврозоны

Однако вышедшие во вторник данные по экономике Германии и еврозоны от института ZEW оказались разочаровывающими. Индекс экономических ожиданий в крупнейшей европейской экономике неожиданно упал в августе до минимального значения с апреля прошлого года и составил 26,5 пункта против 40,4 пункта в августе. Консенсус-прогноз Bloomberg по показателю был на уровне 30,3 пункта. Также показатель по еврозоне в целом снизился до 31,1 пункта против 42,7 пункта в июле. В целом хорошие предварительные данные по ВВП еврозоны, рост которого во 2-м квартале составил 2,2% против прогноза на уровне 2%, не смогли улучшить настроение инвесторам.

В то же время позитивное влияние негативной статистики на рынки может усилиться уже в четверг по итогам заседания управляющего совета ЕЦБ. Ожидания об ужесточении позиции чиновников банка могут быть отложены во времени, считает Беденков.

По словам руководителя отдела управления акциями "Сбер Управление активами" Евгения Линчика, есть высокая вероятность снижения индекса МосБиржи на 3-5% на горизонте 1-2 месяцев, хотя позитивный взгляд на динамику рынка до конца года сохраняется, индекс может закрепиться выше 4000 пунктов. Новые многолетние максимумы достигнуты по фьючерсам на газ, алюминий, уголь - это поддерживает дальнейший рост российского рынка.

Brent торгуется ниже $73 за баррель. Нефть по-прежнему сильно зависит от темпов распространения коронавирусной инфекции по всему миру и, в частности, в Китае. Кроме того, инвесторы ждут возобновления добычи и работы нефтеперерабатывающих заводов в США после урагана "Ида".

Во вторник в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,5%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%), но "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,3-0,6%) и Штаты (индекс S&P 500 просел на 0,4%).

Утром позитивом стали статданные о китайском торговом балансе за август, профицит которого составил $58,34 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Это стало максимумом с января. В прошлом году в августе показатель был на уровне $57,25 млрд. Аналитики Trading Economics в среднем прогнозировали положительное сальдо в размере $51,05 млрд, а эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали показатель на уровне $48 млрд.

Ситуация на нефтяном рынке

На нефтяном рынке во вторник цены корректируются вниз, инвесторы продолжают следить за восстановлением объемов добычи в Мексиканском заливе после урагана "Ида".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $71,77 за баррель (-0,6% и -0,5% накануне), октябрьская цена WTI - $68,32 за баррель (-1,4% и -1% в понедельник).

Работа мощностей, обеспечивающих более 80% добычи в регионе, остается приостановленной после урагана "Ида", сообщил американский регулятор. В Луизиане по-прежнему не возобновили работу пять НПЗ, на которых приходятся нефтеперерабатывающие мощности в объеме около 1 млн б/с, или около 6% от общего объема нефтеперерабатывающих мощностей в США, сообщило Минэнерго страны.

Тем временем Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что в октябре понизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и стран Средиземноморья.

Цена основного сорта, поставляемого в Азию - Arab Light - уменьшится на $1,3 за баррель, стоимость остальных марок будет снижена на $1-1,3 за баррель. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение цены Arab Light для Азии на $0,6 за баррель.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами снижения стали акции "Акрона" (-6,9%, до 6460 рублей), ГК "Самолет" (-6,7%), ПАО "РКК "Энергия" (-5,6%), "Белона" (-4%), "КАМАЗа" (-3,5%), ГДР Ros Agro (-3%), акции Petropavlovsk (-2,7%), ПАО "Куйбышевазот" (-2,5%).

Акции "Акрона" упали на новостях о дивидендах. Совет директоров рекомендует выплатить 30 рублей на акцию из нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет, сообщила компания. Датой отсечки реестра под дивиденды рекомендовано установить 11 октября. Общий размер средств, направляемых на выплату дивидендов, может составить около 1,1 млрд рублей.

Летом "Акрон" также выплатил 30 рублей на акцию по итогам 2020 года. Но в прошлом году помимо финальных дивидендов за 2019 год в размере 275 рублей на акцию "Акрон" выплатил 157 рублей на акцию из нераспределенной прибыли.

Финансовые результаты ПАО "КАМАЗ" по МСФО по итогам 2021 года будут выше прошлогодних, ожидает гендиректор компании Сергей Когогин.

"Результаты I полугодия, которые мы получили - 118,853 млрд руб. выручки - если даже на два умножить, это гораздо больше, чем мы делали в прошлом году. Финансовый результат I полугодия 2021 года (прибыль 3,969 млрд руб. - ИФ) равен финансовому результату всего прошлого года (прибыль 3,104 млрд руб. - ИФ). Мы уверены, что к концу года придем с хорошим финансовым результатом, и его объемы будут значительно превышать результат прошлого года", - сказал Когогин на пресс-конференции в рамках выставки Comtrans-2021.

Грузооборот группы "Новороссийский морской торговый порт" (-0,4%) в январе-июле 2021 г. сократился на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2020 г., до 67,383 млн тонн, сообщила компания.

Выросли акции "Объединенной вагонной компании" (+36,9%), ПАО "Южный Кузбасс" (+27,4%), "префы" "Ижстали" (+11,1%), бумаги ПАО "Уралкуз" (+4,8%), En+ (+4,3%), ПАО "Фармсинтез" (+4%), "Распадской" (+3,7%).

По словам инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Станислава Клещева, ралли в акциях ГК "Самолет" прервалось новостями о возможном вторичном размещении бумаг на рынке уже в сентябре-октябре. Увеличение доли акций в обращении и повышении их ликвидности - логичный шаг после 4-кратного роста котировок с момента IPO. Увеличение free float позволит акциям "Самолета" войти в расчет фондовых индексов, обеспечив дополнительный спрос со стороны пассивных индексных фондов, считает эксперт.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,94 млрд рублей (из них 22,48 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 18,4 млрд рублей на бумаги "Роснефти" и 7,54 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).