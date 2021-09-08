НПФ "Достойное будущее" в августе сократил долю в ОВК до 1,3%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - НПФ "Достойное будущее" (бывший НПФ "Сафмар", входит в группу "Регион" Сергея Сударикова") продолжает сокращать свою долю в ПАО "Объединенная вагонная компания" (ОВК), продал в августе 2,3% в компании, тем самым сократив свою долю до 1,3% на конец месяца, следует из материалов НПФ.

На балансе НПФ на конец августа оставалось почти 1,5 млн акций стоимостью 123,2 млн рублей против 4,8 млн акций на конец июля на 294,4 млн рублей. Как пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, близкий к группе "Регион"-"Россиум", сейчас у фонда не осталось ни одной акции ОВК. На конец июня доля фонда в компании составляла около 5,4%, следует из раскрытия НПФ. На конец первого квартала 2021 года фонду принадлежало 9,4%, а на конец 2020 года - более 10%.

В августе цена одной акции на закрытии торгов на "Московской бирже" колебалась от 69,9 рублей до 90,2 рублей в последний день месяца. За первые дни осени цена поднялась с почти 90 рублей до 134 рублей на конец торговой сессии во вторник, 7 сентября.

Как сообщалось ранее, в марте 2021 года холдинг SFI (прежнее название - "Сафмар финансовые инвестиции") продал ГК "Регион" Сергей Сударикова свой НПФ "Сафмар" (сейчас он называется "Достойное будущее"). Уже к концу этого года фонд будет присоединен к НПФ "Эволюция" вместе с НПФ "Будущее", НПФ "УГМК-Перспектива" и НПФ "Большой".

После сделки фонд планировал в течение года выйти из активов, связанных с прошлыми собственниками, и тех инструментов, которые не соответствуют стратегии его развития. "Как правило, когда мы заходим в фонд, в течение года предпринимаем меры по выходу из таких активов, и к моменту присоединения этого фонда там уже будет все нормально", - говорила ранее журналистам куратор пенсионного блока ГК "Регион" Галина Морозова.

"Объединенная вагонная компания" - крупнейший в РФ производитель грузового подвижного состава повышенной грузоподъемности. Помимо вагоностроительных и вагоноремонтных производств в Тихвине (Ленинградская область) управляет инжиниринговым центром, танк-контейнерным оператором Unicon 1520. Занимается выпуском компонентов для подвижного состава и его лизингом (под брендом Rail1520). Имеет широкую сервисную сеть в РФ и СНГ.

Холдинг контролируется структурами "Траста" и "Открытия", управляемыми Центральным банком РФ. Их общая доля по состоянию на 31 марта составляла 52,03%: финансовые организации владели 27,76% и 24,27% акций, соответственно.