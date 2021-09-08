Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой индексов в пределах 0,1%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (растут нефть и металлы) после прошедшей коррекции, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%, при этом растут бумаги "Мечела" и "Русала".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4013,89 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1722,46 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,1%.

Доллар стоит 73,39 рубля (+0,12 рубля).

Подорожали акции "Мечела" (+6,6% и +2,4% "префы"), UC Rusal (+3,1%), расписки Ozon (+1,6%), бумаги "НОВАТЭКа" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "РусГидро" (+0,6%), "Магнита" (+0,5%), Московской биржи (+0,4%), "Норникеля" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "Газпром нефти" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), бумаги "Северстали" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду можно назвать нейтральным: азиатские индексы торгуются разнонаправленно, нефть и промышленные металлы преимущественно дорожают.

Вечером Банк Канады примет решение по ставке, но изменений не ожидается. Далее выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, а затем появится "Бежевая книга" ФРС. Закроет день статистика Американского института нефти (API) по запасам нефти и нефтепродуктов.

В России выйдет отчет по инфляции за август - ожидается 6,6%. Последний день с дивидендами торгуются акции Polymetal (33,2 руб. на акцию) и "РусАгро" (65,5 руб. на акцию). От ЕЦБ в четверг ждут заявлений по сокращению стимулов, от ЦБ РФ в пятницу также ждут повышения ставки, что будет снижать мотивацию для ухода денег частных инвесторов из банковских вкладов. Но самое главное в том, что рынок акций РФ к настоящему моменту оказался сильно перекупленным - после легкой коррекции в начале августа индекс МосБиржи поднялся более чем на 10%.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, накануне коррекционные настроения на российском фондовом рынке совпали с коррекционными настроениями европейских площадок. ВОЗ заявляет, что заболеваемость COVID-19 вышла на плато, но негативное влияние этого коронавируса на мировую экономику сохраняется.

Если на фоне более медленного, чем ожидалось, экономического роста Европейский центральный банк и Федеральная резервная система начнут посылать сигналы о постепенном сворачивании монетарной поддержки экономики, инвесторами это будет воспринято негативно. Инвестиционный банк Goldman Sachs в понедельник понизил прогноз экономического роста США в 2021 году до 5,7% с прежнего прогноза в 6%. Кроме того, аналитики банка считают, что ослабление фискального стимулирования будет сдерживать рост экономики в 2022 году.

Что касается отечественного фондового рынка, то при текущих ценах на нефть он оценен справедливо. Исключение составляют акции "Газпрома" и двух крупнейших банков. В среду настроения инвесторов скорее нейтральны. Наблюдавшееся на рынке во вторник снижение вряд ли можно назвать коррекцией, поскольку котировки большинства акций находятся на уровнях минувшей пятницы.

На графике индекса РТС есть сильная поддержка 1695 пунктов (локальные максимумы июня и августа). Коррекция отечественного фондового рынка начнется после того как "медведи" пробьют этот уровень вниз. При этом надо будет еще посмотреть на пятничное решение ЦБ РФ по ставке. Если ключевая ставка поднимется на 0,5 п.п. и риторика регулятора будет такая, что "ЦБ будет продолжать следить за инфляцией и если инфляционный тренд не получит развития, то это будет последнее повышение в этом году", это станет большим позитивом для бондов и рубля и небольшим позитивом для акций, считает Верников.

Индексы акций в США во вторник изменились на 0,1-0,8%: Nasdaq (+0,1%) обновил рекорд, снизились Dow Jones (-0,8%) и S&P 500 (-0,3%).

Последнее время рынок акций рос благодаря хорошей корпоративной отчетности и восстановлению экономики. Однако теперь инвесторы не хотят предпринимать активные действия в ожидании того, объявит ли Федеральная резервная система о начале сворачивания программы выкупа активов уже на ближайшем заседании в конце сентября.

Кроме того, всех беспокоит распространение штамма "дельта" и то, какое влияние это окажет на восстановление экономики, отмечает MarketWatch.

Между тем аналитики Barclays улучшили прогноз значения S&P 500 на конец текущего года до 4600 пунктов с ранее ожидавшихся 4400 пунктов, отметив, что начало сворачивания программы покупки активов ФРС вряд ли приведет к существенной распродаже на рынке.

В среду в Азии динамика индексов акций также смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Фондовый рынок Японии вырос на позитивных статданных о темпах роста ВВП страны во втором квартале: экономика выросла на 0,5% в поквартальном выражении, тогда как предварительные данные указывали на рост на 0,3%. Аналитики Trading Economics в среднем ожидали роста ВВП Японии на 0,4%.

В первом квартале экономика страны продемонстрировала отрицательную динамику, сократившись на 1,1%. Экспорт Японии увеличился четвёртый квартал подряд - на 2,8%. Импорт - третий квартал подряд, на 5%.

В годовом выражении ВВП страны в апреле-июне вырос на 1,9% по сравнению с озвученным ранее ростом в 1,3%. Аналитики прогнозировали 1,6%. В первом квартале экономика Японии, согласно пересмотренным данным, сократилась на 4,2%.

Цены на нефть

Нефть утром в среду вновь пытается расти, фьючерсы на Brent тестируют рубеж $72 за баррель, в то время как фьючерсы на WTI находятся недалеко от минимального значения за две недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $72,14 за баррель (+0,6% и -0,7% во вторник), октябрьская цена WTI - $68,85 за баррель (+0,7% и -1,4% накануне).

Трейдеры продолжают следить за сообщениями, касающимися усилий нефтепроизводителей в Мексиканском заливе по восстановлению добычи после урагана "Ида". Работа мощностей, обеспечивающих около 79% добычи США в регионе, до сих пор приостановлена, сообщают СМИ.

Участники рынка ждут публикации данных API о запасах сырья в США. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

В четверг еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране опубликует Минэнерго США.