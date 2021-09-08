Минфин РФ заявил о небольшом дефиците бюджета в 2021 г. при прогнозной цене на нефть

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ при цене на нефть, заложенной в обновленный правительственный макроэкономический прогноз, в 2021 году будет исполнен с небольшим дефицитом, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

"Если цена на нефть будет ровно на том уровне, на котором Минэкономразвития последние свои проектировки прогноза считало, то у нас будет небольшой дефицит - меньше 1% ВВП", - сказал Колычев в кулуарах Московского финансового форума. При этом он не назвал этот уровень цены на нефть. Минэкономразвития обещало представить обновленный макроэкономический прогноз в сентябре.

Замминистра финансов подчеркнул, что основным ориентиром является не общий баланс федерального бюджета, зависящий от нефтяных цен, а структурный первичный баланс бюджета.

"Какой будет общий баланс в этом году, зависит от цен на нефть. Может быть профицитный, если цена на нефть будет очень высокой, может быть дефицитный, если цена на нефть сохранится там, где она сейчас есть. Но самое важное, что структурный первичный баланс будет исполнен ровно так, как запланировано в законе о бюджете - это порядка 1,5 трлн рублей", - заявил он.

Говоря о возможности выхода России на рынок евробондов осенью, Колычев отметил, что с точки зрения финансирования дефицита бюджета и структуры заимствований какой-то серьезной необходимости в этом нет. "Пока не думали. Мы всегда конъюнктурно к этому относимся. В этом году уже разместили (суверенные еврооблигации - ИФ), в принципе большой необходимости в этом нет, то есть на рынке новая точка у нас появилась. Можно говорить о том, что ликвидность можно улучшать. Если будет хорошие условия, выйдем, если не будет, не будем выходить... Почему бы нет, если хорошо условия сложатся", - добавил замминистра.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявил, что дефицит федерального бюджета в 2021 году может быть существенно ниже плана - 1% ВВП, если во втором полугодии не произойдет серьезных изменений конъюнктуры. "У нас по плану 2,4% ВВП, мы ожидаем около 1%, если не изменится сильно конъюнктура во втором полугодии", - сказал ранее министр.