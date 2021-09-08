Цены на сахар в РФ с начала года выросли на 3,7%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Цены на сахар в РФ с января по август этого года выросли на 3,7%, в августе по сравнению с августом прошлого года рост составил 38,2%, сообщил Росстат в среду.

В августе по сравнению с июлем этого года цены повысились на 0,5%.

В 23 регионах сахар за месяц подорожал на 0,1-0,9%, в 10 – на 1-1,9%, в 8 – на 2-6,4%. В 14 субъектах цены не изменились, в 30 – снизились на 0,1-2,1%.

Цены на сахар фиксировались соглашениями между Минпромторгом, Минсельхозом, поставщиками и ритейлерами, подписанными в декабре 2020 года. Их действие завершилось 1 июня этого года.

Второй продукт, цены на который также регулируются соглашениями (действуют до 1 октября этого года), – подсолнечное масло – с января по август подорожал на 5,7%, по сравнению с августом прошлого года - на 27,3%. Прирост цен в августе составил 0,2%, в том числе в 34 регионах – 0,1-0,9%, в 16 – 1-3,8%. В 10 субъектах цены не изменились, в 25 – снизились на 0,1-2,5%.

За неделю с 31 августа по 6 сентября цены на сахар выросли на 0,3%, на подсолнечное масло – на 0,1%.

Яйца в августе подешевели на 3,4%, при этом в 43 регионах – на 0,1-3,9%, в 33 – на 4-12%. В двух субъектах цены не изменились, в 7 – выросли на 0,1-1,6%.

С начала года цены на яйца снизились на 11,4%, по сравнению с августом прошлого года выросли на 15,4%.

Росстат также сообщил, что в августе пшено подешевело на 1,2%, мороженая неразделанная рыба – на 0,9%, кофе в зернах и молотый – на 0,8%, шоколад – на 0,7%. В то же время подорожали печенье – на 1,5%, живая и охлажденная рыба, икра лососевых рыб, овсяные хлопья "Геркулес" – на 1,3%, минеральная вода, кексы и рулеты – на 1,2%, рыба лососевых пород, филе сельди, национальные сыры и брынза, плавленые сыры, майонез, фруктовые соки, соль – на 0,9-1,1%.