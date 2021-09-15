Минсельхоз не видит поводов для сильных скачков цен на молоко и мясо

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз сообщил, что сейчас не видит предпосылок для значительных колебаний цен на продукцию животноводства в России.

"Сохранению стабильной ситуации будет способствовать ожидаемый рост производства свинины в России, а также восстановление объемов в птицеводстве, - ожидают в ведомстве. - По итогам 2021 года производство мяса птицы прогнозируется на уровне, сопоставимом с прошлогодним".

По данным Минсельхоза на 15 сентября, стоимость говядины у производителей за неделю выросла на 0,4% (на 1% за месяц), мяса кур - на 0,7% (на 2,3%), баранины - на 0,5% (на 0,4%), свинины - на 0,4% (снизилась на 1,9%). "Текущая ценовая динамика находится в тренде, характерном для данного периода года, и отражает сложившийся баланс спроса и предложения", - уточняет ведомство.

Дополнительным сдерживающим рост цен фактором в министерстве считают меры поддержки производителей, направленные на сокращение издержек. Так, животноводам доступны льготные краткосрочные кредиты на закупку кормов.

Росстат 15 сентября сообщил, что с 7 по 13 сентября свинина подорожала на 0,33% против 0,29% неделей ранее, баранина - на 0,36% против 0,16%. Курятина подорожала на 0,4% (на 0,41% неделей ранее), говядина - на 0,82% (на уровне предыдущей недели). Эти показатели не учитывают цены на бескостное мясо. С начала года куры подорожали на 16,9%. Это самый высокий показатель на мясном рынке. Цены на баранину за этот период повысились на 13,7%, на свинину - на 11,7%, на говядину - на 9,6%.

Минсельхоз также сообщил, что на рынке молока и молочной продукции стабильная ценовая ситуация сохраняется в течение года. За неделю цены на молоко, сливки, сливочное масло и сыры изменились в пределах 0,1-0,3%.

Говоря о рынках подсолнечного масла и сахара, министерство отметило, что отпускная цена рафинированного бутилированного подсолнечного масла остается неизменной с начала 2021 года. Это обусловлено действием ценового соглашения. "Сохранять рентабельность производителей помогают субсидии на производство и реализацию масла. В дальнейшем обеспечить стабильный уровень цен на эту продукцию позволит рост производства подсолнечника в 2021 году", - говорится в сообщении.

За тот же период не изменились и цены на сахар. "Увеличение урожая сахарной свеклы в 2021 году позволит загрузить предприятия переработки при комфортном уровне цен на сырье. Кроме того, в настоящее время производители продолжают получать субсидии на производство и реализацию сахара", - отмечает Минсельхоз.

Что же касается плодоовощной продукции, то, по данным ведомства, за неделю цены производителей на нее "продемонстрировали менее выраженную динамику относительно розничных". Свекла подешевела на 1,4% (на 8,1% за месяц), морковь - на 0,1% (на 0,8%), капуста - на 0,3% (на 0,6% за месяц), цена репчатого лука не изменилась (снижение на 2,4% за месяц). Помидоры у производителей за неделю подорожали на 1% (снижение на 12,8% за месяц), огурцы - на 1,6% (рост на 0,4% за месяц), картофель - на 0,4% (снижение на 1%).

Как прогнозирует ведомство, отпускные цены на овощи "борщевого набора" продолжат снижение по мере поступления на рынок нового урожая, сбор которого в этом году увеличится за счет расширения посевных площадей и роста урожайности.