Фондовые индексы США завершили торги в минусе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в среду в минусе, трейдеры продавали акции технологических, нефтяных и сырьевых компаний на фоне возросшей неопределенности в отношении дальнейших перспектив экономики США после сильного второго квартала.

Опасения у инвесторов вызывает как распространение нового штамма COVID-19 "дельта", так и постепенное сворачивание антикризисных мер поддержки экономики, пишет MarketWatch.

Региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный Федеральной резервной системой (ФРС) 8 сентября, показал, что экономическая активность в США в июле-августе замедлилась. В частности, из-за опасений, связанных с распространением "дельты", американцы стали меньше путешествовать, а также реже ходить в рестораны.

"Мне кажется, трейдеры стали более осторожными в последние пару дней, - говорит директор по исследованиям D.A. Davidson Джеймс Рэган. - Мы видим, что динамика акций компаний традиционно "защитных" секторов, в том числе коммунального и потребительского, лучше рынка в целом, при этом активность сделок в технологическом секторе уменьшилась, хотя он все еще держится довольно хорошо".

Акции Apple Inc. в среду подешевели на 1%, Alphabet Inc. - на 0,4%, Facebook Inc. - на 1,2%. Котировки бумаг Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. снизились соответственно на 0,9% и 0,7%.

В то же время акции коммунальных компаний NextEra Energy Inc., Edison International и South Jersey Industries Inc. подорожали на 1,7%, 0,8% и 1,2% соответственно.

Рэган отмечает, что "мягкий откат" фондового рынка США связан не только с опасениями в отношении перспектив экономического роста из-за распространения "дельты", но и с беспокойством по поводу усиления инфляции, сворачивания стимулов и сохраняющейся проблемы лимита госдолга.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила в среду, что в следующем месяце у ее ведомства могут закончиться деньги, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.

Тем временем, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что американский рынок труда, по его мнению, не показал прогресс в восстановлении, достаточный для того, чтобы ФРС могла приступить к сокращению ежемесячных объемов выкупа облигаций с нынешнего уровня в $120 млрд. Тем не менее, Уильямс ожидает, что американский ЦБ начнет сворачивание этой программы до конца текущего года.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард ранее заявил в интервью газете Financial Times, что Федрезерву не следует отказываться от планов сворачивания программы выкупа активов, несмотря на слабые августовские данные по рынку труда США.

Акции биофармацетической компании Kadmon Holdings Inc. выросли в цене на 71% по итогам торгов в среду после того, как французская фармкомпания Sanofi SA объявила о ее покупке.

Стоимость бумаг китайского производителя электромобилей Nio Inc. опустилась на 6% после того, как компания объявила о планах дополнительного размещения акций в США на сумму до $2 млрд.

Цена акций Coinbase Global снизилась на 3,2%. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США пригрозила Coinbase, оператору крупнейшей в США криптовалютной биржи, подать на компанию в суд, если она запустит готовящуюся программу, позволяющую пользователям размещать криптовалюты под проценты или выдавать займы в криптовалютах.

Бумаги McAfee Corp., разработчика решений для кибербезопасности, упали в цене на 8,8% на информации, что некоторые из акционеров компании намерены продать порядка 20 млн ее акций на открытом рынке.

Стоимость акций Global Payments Inc., разработчика платежных технологий, выросла на 7,2%. Компания объявила о покупке MineralTree, поставщика решений для автоматизации бухгалтерских процедур, за $500 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду опустился на 68,93 пункта (0,2%) и составил 35031,07 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 5,96 пункта (0,13%) - до 4514,07 пункта.

Nasdaq Composite потерял 87,69 пункта (0,57%) и составил 15286,64 пункта.