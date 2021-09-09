Темпы экономического роста в США замедлились в июле-августе

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Темпы экономического роста в США несколько замедлились в июле-августе до умеренных (moderate), сообщается в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В последнее время наиболее сильными секторами экономики были промышленное производство, транспорт, нефинансовые услуги и жилая недвижимость.

Между тем замедление экономической активности в значительной степени связано с сокращением спроса населения на еду в ресторанах, путешествия и туризм в большинстве округов. Это связано с вопросами безопасности, которые возникают на фоне роста распространения штамма "дельта" COVID-19 и, в ряде случаев, из-за ограничений на международные поездки.

В других секторах экономики, где были отмечены замедление роста или снижение активности, возникали проблемы, связанные с перебоями в поставках и нехваткой рабочей силы, а не со снижением спроса, говорится в отчете. В частности, слабые продажи автомобилей во многом объяснялись их низкими запасами из-за сохраняющегося дефицита чипов, а ограниченная активность в сфере продаж жилья - низким предложением.

Рост розничных продаж без учета автомобилей в некоторых из 12 округов США немного замедлился, однако в целом по стране они умеренно увеличились. Объемы жилого и нежилого строительства несколько выросли.

"Отчеты по сельскому хозяйству и энергетике были неоднозначными по округам, но в целом положительными", - отмечается в обзоре ФРС.

Респонденты в большинстве округов сохраняют оптимизм в отношении ближайшего будущего, хотя по-прежнему широко распространены опасения относительно сохраняющихся сбоев в цепочках поставок и нехватки ресурсов.

Все регионы страны сообщили о росте занятости, хотя темпы создания рабочих мест в разных округах варьировались от незначительных до сильных. Спрос на работников продолжал повышаться, при этом во всех округах отмечалась серьезная нехватка рабочей силы, что ограничивает улучшение ситуации с занятостью и, во многих случаях, препятствует усилению деловой активности.

В ряде регионов графики возвращения сотрудников на рабочие места были перенесены на более поздний срок из-за распространения штамма "дельта". В условиях постоянной и значительной нехватки рабочей силы ряд округов сообщил об ускорении роста заработной платы, при этом в большинстве районов темпы подъема характеризовались как сильные.

Инфляция продолжала оставаться стабильно высокой. Половина округов описала темпы повышения потребительских цен как высокие, еще половина - как умеренные.

Дефицит ресурсов продолжал оказывать повышательное давление на цены. В большинстве округов был отмечен существенный рост стоимости металлов и металлопродукции, грузовых и транспортных услуг и строительных материалов, за исключением пиломатериалов, которые подешевели после достижения необычайно высоких отметок.

Компании в нескольких округах ожидают серьезного повышения отпускных цен в ближайшие месяцы, отмечается в сообщении.

Обзор Beige Book, который формируется на основе данных 12 ФРБ, традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана в период по 30 августа включительно и обработана Федеральным резервным банком Нью-Йорка.

Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 21-22 сентября и будет сопровождаться пресс-конференцией главы ФРС Джерома Пауэлла, а также публикацией обновленных экономических прогнозов.