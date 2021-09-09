Рубль в четверг утром незначительно слабеет к доллару и евро

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно подрастают на "Московской бирже" в четверг утром, рубль слабеет к бивалютной корзине в связи с негативной динамикой большинства мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,24-73,28 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,25 руб./$1 (+10,25 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 86,58 руб./EUR1 (+8,5 копеек к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 9,46 копеек к уровню закрытия 8 сентября, до 79,25 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,21 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 33,14 копеек ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на старте торгов 9 сентября на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам. Участники рынка обеспокоены высокими темпами распространения коронавирусной инфекции в мире, так как пандемия COVID-19 продолжает оказывать негативное влияние на скорость экономического восстановления.

Кроме того, инвесторы в ожидании основных событий недели - заседания Европейского центрального банка, которое состоится в четверг, и заседания совета директоров Банка России в пятницу.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $72,78 за баррель, что на 0,25% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $69,39 за баррель, что на 0,13% выше уровня на закрытие рынка 8 сентября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются: японский Nikkei 225 - на 0,78%, китайский CSI300 - на 0,61%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,28%.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду в минусе, трейдеры продавали акции технологических, нефтяных и сырьевых компаний на фоне возросшей неопределенности в отношении дальнейших перспектив экономики США после сильного второго квартала. Опасения у инвесторов вызывает как распространение нового штамма COVID-19 "дельта", так и постепенное сворачивание антикризисных мер поддержки экономики, пишет MarketWatch.

Региональный экономический обзор Beige Book, опубликованный Федеральной резервной системой (ФРС) 8 сентября, показал, что экономическая активность в США в июле-августе замедлилась. В частности, из-за опасений, связанных с распространением "дельты", американцы стали меньше путешествовать, а также реже ходить в рестораны.