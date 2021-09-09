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Инфляция в Китае в августе замедлилась до минимума за пять месяцев

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в Китае в августе замедлилась до минимума за пять месяцев на фоне снижения цен на продукты питания.

Как сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР, потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце выросли на 0,8% в годовом выражении после подъема на 1% в июле.

Эксперты ожидали сохранения августовской инфляции на уровне 1%, сообщает Trading Economics.

Цены на продукты питания в КНР в прошлом месяце снизились на 4,1%, в частности, из-за падения стоимости свинины. Цены на непродовольственные товары увеличились на 1,9%.

Пекин установил целевой показатель годовой инфляции в 3% на 2021 год по сравнению с 3,5% в прошлом году.

Потребительские цены в августе увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем при ожидавшемся экспертами подъеме на 0,5%. В июле показатель вырос на 0,3%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце подскочили на 9,5% в годовом выражении. Подъем отмечен по итогам восьмого месяца подряд и является самым существенным с августа 2008 года, что связано, в частности, с ростом стоимости сырьевых товаров. Эксперты ожидали сохранения темпов роста цен производителей на июльском уровне в 9%.

Относительно предыдущего месяца цены производителей в августе повысились на 0,7%.

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