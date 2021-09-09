Цены на нефть стабилизировались на данных API

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны в четверг после подъема по итогам предыдущей сессии на фоне затягивания восстановления добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида.

На данный момент возобновлена работа лишь порядка 20% добывающих мощностей, приостановленных из-за удара стихии в американской части Мексиканского залива. Таким образом, восстановление происходит даже медленнее, чем после самого разрушительного в истории США урагана Катрина, пишет агентство Bloomberg.

Тем временем, данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали менее существенное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе. По оценкам API, запасы снизились на 2,882 млн баррелей после падения на 4,045 млн баррелей неделей ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал сокращение запасов на 3,832 млн баррелей, свидетельствуют данные Trading Economics.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по Москве в четверг составляет $72,66 за баррель, что на $0,06 (0,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,91 (1,3%) – до $72,6 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,27 за баррель, что на $0,03 (0,04%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов увеличилась на $0,95 (1,4%) – до $69,3 за баррель.

Министерство энергетики США обнародует официальный доклад о резервах энергоносителей за неделю, завершившуюся 3 сентября, в четверг в 18:00 по Москве.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное снижение запасов нефти на 7,4 млн баррелей, запасов бензина – на 2,4 млн баррелей, дистиллятов – на 2 млн баррелей.