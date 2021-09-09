Visa в 2022 году повысит тарифы по платежам в супермаркетах

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Платежная система Visa в 2022 году изменит часть межбанковских комиссий при оплате товаров, повысит тарифы при оплате картой в супермаркетах с 1% до 1,3%, пишет РБК со ссылкой на информационный бюллетень платежной системы от 19 августа.

Льготный тариф для крупных супермаркетов в размере 0,5% останется без изменений. Но с 1 сентября 2021 года из него исключены премиальные карты Visa Platinum Business, ранее - премиальные карты Visa Signature.

Также Visa на протяжении 2022 года собирается отменить льготный тариф для крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб. По данным РБК, 8 июля 2022 года будут отменены льготные тарифы для магазинов мебели, которые продают также и товары для дома, строительные материалы, товары для садоводства. С 5 августа платежная система отменит льготы для магазинов бытовой техники. С 30 сентября - для курьерских служб. Сейчас межбанковская комиссия для них находится на уровне 1-1,65%. После изменений она будет зависеть от категории карты, которой проводится оплата, и будет варьироваться от 1,5% до 2,3%.

Ряд премиальных карт с 1 февраля 2022 года будет исключен из льготных программ по начислению комиссии для крупных ресторанов быстрого питания, крупных магазинов мебели, детских товаров и игрушек и бытовой техники. Также часть премиальных карт исключена из обычных программ начисления межбанковской комиссии для ресторанов быстрого питания, транспорта, турагентов, авиакомпаний. В этих случаях размер комиссии вырастет с 0,5-1,65% до 2-2,3%.

Кроме того, как пишет издание, с 1 февраля у карт Visa Electron будут такие же тарифы, как у карты Visa Classic. В специальных программах размер комиссии не зависит от уровня карты, но если оплачивать товары не из специальных категорий, то тарифы Visa Classic будут выше. Это означает, что они поднимутся с 0,8-0,95% до 1,5-1,65%.

Участники платежного рынка рассказали РБК об еще одном изменении - повышении сервисного сбора в фонд развития Visa с 0,0055% до 0,01% от общего оборота по картам. Новый тариф начнет работать с апреля 2022 года, он устанавливается как для банков-эмитентов, так и для банков-эквайеров.

"Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями", - рассказал РБК представитель Visa.

Он подчеркнул, что интерчейндж (межбанковская комиссия) не является доходом платежной системы, его получает банк-эмитент и направляет на развитие платежной инфраструктуры, обеспечение безопасности электронных платежей и создание новых платежных решений. "Именно благодаря этому инструменту платежный рынок России в кратчайшие сроки стал одним из самых инновационных в мире. В прошлом году объем бесконтактных платежей увеличился почти в два раза - до 88,5%. Согласно данным Visa, 73% россиян оплачивают покупки бесконтактно", - пояснил представитель Visa РБК.