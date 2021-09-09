Внешнеторговое сальдо РФ за январь-июль выросло на 55,5%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-июле 2021 года составило $95,5 млрд, что на $33,9 млрд (на 55,5%) больше показателя за январь-июль 2020 года, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в четверг.

Экспорт из РФ за 7 месяцев 2021 года вырос к прошлому году на 37,7% - до $258,2 млрд. Импорт за январь-июль подскочил на 29,2%, до $162,6 млрд.

Внешнеторговый оборот за январь-июль 2021 года к январю-июлю прошлого года вырос на 34,3% и составил $420,8 млрд.

Удельный вес топливно-энергетических товаров в товарной структуре экспорта за январь-июль составил 51,7% (в январе-июле 2020 года - 54,2%). По сравнению с январем-июлем 2020 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 31,8%, а физический снизился - на 3,2%. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы электроэнергии в 1,9 раза, природного газа - на 14,9%, керосина - на 9,2%, каменного угля - на 6,8%. Вместе с тем снизились физические поставки автомобильного бензина на 24,1%, сырой нефти - на 10,3%.

В общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-июле 2021 года составила 14,0% (в январе-июле 2020 года - 10,2%). По сравнению с январем-июлем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос в 1,9 раза, а физический - на 25,9%. Возросли физические объемы экспорта ферросплавов на 33,2%, чугуна - на 29,9%, полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 22,4%, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 11,8%, меди и медных сплавов - на 1,3%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-июле 2021 года составила 7,4% (в январе-июле 2020 года - 7,2%). По сравнению с январем-июлем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции возрос на 42,1%, а физический - на 9,0%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта пластмасс и изделий из них на 38,6%, каучука и резины - на 24,4%, косметические и парфюмерные средства - на 14,4%, удобрений - на 11,9%, а объемы фармацевтической продукции снизились - на 16,9%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе-июле 2021 года составила 6,2% (в январе-июле 2020 года - 6,4%). По сравнению с январем-июлем 2020 года стоимостный объем экспорта товаров возрос на 34,9%. Возросли объемы поставок оборудования электрического на 31,1%, оборудования механического - на 30,3%, в том числе, инструментов и аппаратов оптических на 11,0%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного - на 8,8%. Физические объемы поставок легковых автомобилей выросли на 43,9%, а грузовых автомобилей - на 13,3%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-июле2021 года составила 6,8% (в январе-июле 2020 года - 7,9%). По сравнению с январем-июлем 2020 года стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 18,9%, а физические объемы снизились - на 6,5%. Возросли физические объемы экспорта свинины свежей и мороженной 23,8%, мяса свежего и мороженного - на 26,8%, сыров и творога - на 26,8%, молока и сливок - на 20,9%, масла сливочного - на 6,7%. При этом снизились поставки рыбы свежей и мороженной на 18,0%, мясо домашней птицы - на 4,1%.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-июле 2021 года составила 3,6% (в январе-июле 2020 года - 3,7%).

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 49,6% (в январе-июле 2020 года - 46,3%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-июлем 2020 года увеличился на 38,9%, в том числе механического оборудования на 26,8%, электрического оборудования - на 25,7%, инструментов и аппаратов оптических - на 8,0%. Возрос физический объем импорта легковых автомобилей и грузовых автомобилей - в 1,8 раза.

Основными торговыми партнерами России в январе-июле 2021 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $74,2 млрд (129,1% к январю-июлю 2020 года), Германия - $31,0 млрд (139,2%), Нидерланды - $24,8 млрд (146,5%), США - $19,8 млрд (141,0%), Турция - $17,8 млрд (155,3%), Южная Корея - $17,5 млрд (163,6%), Италия - $14,8 млрд (136,3%), Великобритания - $13,8 млрд (114,5%), Франция - $11,8 млрд (165,7%), Польша - $11,4 млрд (144,8%).