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На "Уральской стали" модернизировали доменное производство за 7 млрд руб.

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Холдинг "Металлоинвест" модернизировал вторую доменную печь на меткомбинате "Уральская сталь" (Новотроицк, Оренбургская область), ее производительность возросла на 8%, до 1 млн тонн чугуна в год, сообщила пресс-служба меткомбината.

"Запуском модернизированной доменной печи №3 завершился масштабный проект реконструкции доменного производства "Уральской стали". Создан современный мощный производственный комплекс ДП-2 и ДП-3 общей производительностью около 2 млн тонн чугуна в год. Модернизация позволила повысить экологичность производства: потребление кокса новыми печами снижено на 5%, кроме этого, снижены выбросы в атмосферу и эмиссия парниковых газов", - цитирует пресс-служба управляющего директора "Уральской стали" Ильдара Искакова.

Инвестиции в модернизацию доменной печи №3 составили почти 3,9 млрд рублей, объем инвестиций в модернизацию обеих печей – 7 млрд рублей.

Отмечается, что преимуществом новых доменных печей №2 и №3 является возможность работы на шихте с использованием до 95% железорудных окатышей, а применение современной системы анализа и регулирования технологического процесса позволяет определять оптимальный режим и автоматически управлять плавкой, контролируя множество параметров.

Поставщиком основного технологического оборудования является компания Danieli Corus.

В рамках технического перевооружения также возведена новая насосная станция для подачи воды к элементам охлаждения печей, проведена замена электромостового крана литейного двора, скиповой лебедки, электровагон-весов, трансферкара машин литейного двора, электротолкателей, говорится в сообщении.

Как сообщалось, первая из двух модернизированных доменных печей – печь №2 – была введена в феврале текущего года. Ее максимальная производительность – до 760 тыс. тонн чугуна в год.

Сообщалось также, что "Уральская сталь" в 2021 году планирует выпуск чугуна в объеме 2,7 млн тонн, в том числе до 1,5 млн тонн товарного.

"Металлоинвест" в 2019 году выпустил 2,7 млн тонн чугуна, в 2020 году снизил его производство.

Холдинг "Металлоинвест" – крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат и меткомбинат "Уральская сталь". Крупнейшим бенефициаром холдинга является Алишер Усманов.

Металлоинвест Оренбургская область

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