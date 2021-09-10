Цена алюминия обновила 13-летний максимум

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Алюминий продолжает дорожать, и многие эксперты ожидают сохранения этого тренда, отмечая растущий спрос на металл при возможном дефиците предложения.

Цена фьючерсов на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) в пятницу поднялась до $2897 за тонну, обновив максимум с июня 2008 года.

Рынок растет на фоне рисков, связанных с поставками бокситов из Гвинеи после государственного переворота в этой стране, а также сокращения производства алюминия в Китае в результате политики снижения выбросов CO2.

Аналитики Citigroup и Goldman Sachs повысили прогнозы стоимости алюминия, а главный экономист Trafigura Group Саад Рахим заявил в интервью агентству Bloomberg, что ожидает подъема цен до рекордных уровней.

Citigroup ожидает, что средняя цена алюминия в текущем году составит $2475 за тонну, а в 2022 году - $3010 за тонну. В ближайшие три месяцы стоимость металла может подняться до $2900 за тонну, а в течение 6-12 месяцев - до $3100 за тонну, ожидают эксперты Citi.

"Наш прогноз предполагает, что глобальный дефицит алюминия в этом году составит 1,1 млн тонн в связи со сжатием структуры поставок в Китае, и мы прогнозируем дефицит в 3 млн тонн на 2021-2023 гг.", - говорится в обзоре Citi.

При этом в Китайской ассоциации предприятий цветной металлургии (China Nonferrous Metals Association) считают, что нехватка предложения на рынке алюминия не является существенной, а спрос недостаточно сильный, чтобы оправдать текущий уровень цен.

Высокие цены на алюминий приведут к снижению спроса и вынудят потребителей искать замену металлу, в связи с чем рынок может быстро обвалиться, отмечают в ассоциации.

По словам управляющего директора Harbor Intelligence Хорхе Васкеса, импульс к росту спроса на алюминий уже прошел циклический пик.

"Мы видим, что структурный спрос в Китае ослабевает, и растет опасность экономического спада или финансового кризиса", - заявил Васкес в ходе отраслевой конференции в Чикаго в четверг.

Цена алюминия выросла почти вдвое с начала текущего года, в частности, из-за действий китайских властей, пытающихся сократить выбросы CO2, в том числе за счет ограничения довольно энергоемкого производства алюминия.

Согласно оценкам Australia & New Zealand Banking Group (ANZ), в результате ограничений китайские компании в 2021 году произвели на 1 млн тонн алюминия меньше, чем могли бы. В связи с этим дефицит металла на рынке алюминия в текущем году составит 750 тыс. тонн, прогнозируют в ANZ.