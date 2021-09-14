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Дефицит бюджета США в августе снизился на 15%

За 11 месяцев фингода дефицит американского бюджета уменьшился на 10%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в августе сократился на 14,7% и составил $170,635 млрд по сравнению с $200,012 млрд за тот же месяц прошлого года, сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета выросли в прошлом месяце на 20,2% - до $268,378 млрд с $223,221 млрд. Расходы увеличились на 3,7% и составили $439,013 млрд против $423,233 млрд годом ранее.

За одиннадцать месяцев 2021 финансового года, который завершится 30 сентября, отрицательное сальдо бюджета США уменьшилось на 9,9% относительно сопоставимого периода годом ранее и составило $2,711 трлн.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода подскочил на 17,7% - до $3,586 трлн, что является рекордным показателем. Это обусловлено, в частности, увеличением сбора налогов с физлиц и компаний на фоне восстановления экономики страны после пандемии COVID-19.

Между тем расходы увеличились на 4% и превысили $6,297 трлн, что также является историческим максимумом.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) в начале июля представило обновленный прогноз, согласно которому в 2021 фингоду дефицит бюджета страны может составить $3 трлн (или 13,4% ВВП).

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 фингода, который завершился 30 сентября, выросло в 3,2 раза и составило рекордные $3,132 трлн. При этом дефицит поднялся до 14,9% ВВП, что является максимумом с 1945 года. Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году он равнялся $1,413 трлн, или 9,8% ВВП.

Отрицательное сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 годах.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.

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