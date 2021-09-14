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Совет директоров "Роснефти" обсудит снижение доли в "ключевом" активе

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" 17 сентября рассмотрит вопрос о сделках, влекущих уменьшение прямой доли участия компании в уставном капитале ключевого общества группы, сообщила компания. Что это за актив, не уточняется.

Один из основных проектов для "Роснефти" сейчас - это "Восток Ойл". Потенциал добычи жидких углеводородов проекта "Восток Ойл" может составить 115 млн тонн в год. Ресурсную базу "Восток Ойла" "Роснефть" оценивает в более 6 млрд тонн жидких углеводородов. Проект характеризуется легкой нефтью с уникально низким содержанием серы (0,01-0,04%), которая может рассчитывать на существенную премию к Brent. Поставка нефти через Северный морской путь будет осуществляться без потери качества нефти от смешения в трубопроводе.

"Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать отсюда 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути. Ожидается, что проект в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти в год, в рамках второй - до 100 млн тонн.

В конце 2020 года международный трейдер Trafigura объявил о завершении сделки по приобретению у "Роснефти" 10% в "Восток Ойле" за 7 млрд евро. НК рассчитывала на привлечение в проект новых инвесторов.

В июне 2021 года было объявлено, что "Роснефть" и консорциум компаний в составе Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. подписали соглашение об основных условиях сделки продажи 5%-ной доли уставного капитала ООО "Восток Ойл". "Роснефть" планировала осенью закрыть сделку.

Роснефть Восток Ойл Северный морской путь Trafigura

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