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Цена Brent поднялась выше $76 за баррель

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти после выхода данных о запасах топлива в США, цены находятся на максимальных отметках с начала августа.

К 17:38 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 3,4% (на $2,45), до $76,05 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту росли на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 3,6% (на $2,54), до $73 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,4 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Их объем снизился по итогам седьмой недели подряд.

Резервы бензина уменьшились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей.

Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали сокращение запасов нефти на 3,5 млн баррелей, бензина - на 2,2 млн баррелей и дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Днем ранее Американский институт нефти (API) сообщил о том, что запасы нефти в Штатах за минувшую неделю уменьшились на 5,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Brent WTI Минэнерго США

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