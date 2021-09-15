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Рост цен на нефть превысил 1,2%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают расти и находятся на максимальных отметках за последние шесть недель.

Поддержку рынку оказали данные Американского института нефти (API), которые указали на более существенное, чем ожидалось, снижение запасов в США.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 по Москве подорожали на $0,92 (на 1,25%) - до $74,52 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $0,99 (на 1,4%) и достигли $71,45 за баррель.

Согласно информации API, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 5,437 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения на 3,903 млн баррелей. Неделей ранее запасы уменьшились на 2,882 млн баррелей, их снижение продолжается уже семь недель подряд.

Между тем Китай сообщил в среду, что начнет продажу сырья из стратегических резервов 24 сентября. В ходе первого аукциона будет продано порядка 7,38 млн баррелей.

Опасения экспертов, связанные с возможной угрозой нового урагана для добывающих мощностей в Мексиканском заливе, сошли на нет, поскольку "Николас" практически не затронул регион.

При этом спустя более двух недель после прохождения урагана "Ида" все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих порядка 39,6% добычи нефти (порядка 720 тыс. баррелей в сутки) и свыше 48% природного газа в американской части Мексиканского залива.

API США Brent WTI

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