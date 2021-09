"Мосбиржа" запустила торги иностранными ценными бумагами в валюте

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с понедельника запустила торги иностранными ценными бумагами не только в рублях, но и в валюте (в частности, в долларах).

Так, 27 сентября на рынке акций появится долларовый "стакан" по иностранным ценным бумагам, который будет существовать вместе с рублевым "стаканом". Технологии торгов в этих двух "стаканах" будут идентичны, обеспечивать ликвидность будут маркет-мейкеры (как российские, так и иностранные участники). Это позволит клиентам, например, покупать акции в рублях, а продавать в валюте, и наоборот. Торговый код бумаг иностранных эмитентов при торгах в иностранной валюте и за рубли также будет одинаковым.

К тому же с понедельника Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу "Московская биржа") начнет принимать ценные бумаги иностранных компаний в качестве обеспечения по сделкам на рынках "Московской биржи".

Список бумаг, принимаемых в качестве обеспечения, включает 18 акций иностранных компаний, в дальнейшем он будет расширяться. В частности, первоначально это будут бумаги Microsoft Corp., Cisco Systems Inc., Intel Corp., Salesforce.com Inc., Visa Inc., Apple Inc., Chevron Corp., Nike Inc., Johnson & Johnson, Merck & Co., Procter & Gamble Co., Goldman Sachs Group, Verizon Communications, Honeywell International, 3M Co., Amgen, Walmart Inc., American Express Co..

Торги акциями иностранных эмитентов на "Московской бирже" стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним ранее осуществлялись только в российских рублях, дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала - по американским бумагам в долларах США.

В настоящий момент число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на "Московской бирже", составляет 281, до конца года их число планируется увеличить до более 500.

Акции иностранных компаний торгуются на "Московской бирже" под тикером торговой площадки первичного листинга с добавлением -RM (Russian Market). Возможность торговать иностранными ценными бумагами на "Московской бирже" предоставляют своим клиентам 76 брокеров и банков.

Среднедневной оборот торгов иностранными акциями в августе составил 3,25 млрд рублей.