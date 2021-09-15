В России снова начал дорожать картофель

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на картофель в России после непродолжительного снижения вновь пошли вверх.

Как сообщил Росстат в среду, за неделю с 7 по 13 августа картофель подорожал на 0,6%. Причем в 14 регионах рост цен составил 5-14%. В то же время в 42 субъектах отмечено снижение цен на 0,1-5%, в 7 - на 5,1-14,1%.

Продолжается рост цен на помидоры и огурцы. Причем за минувшую неделю он существенно ускорился. Так, цены на огурцы повысились на 5,2% (на 1% неделей ранее), помидоры - на 3,9% (на 1,3%). В 22 регионах рост цен на помидоры составил 7,5-22,3%. В 9 субъектах цены снизились на 0,1-8%.

В целом плодоовощная продукция за неделю подешевела на 0,7% (на 0,8% неделей ранее). Цены на морковь снизились на 2,7% (на 3,4% на предыдущей неделе), на яблоки - на 2,2% (на 0,7%), на репчатый лук - на 1% (на 0,3%), на капусту - на 0,8% (на 1,8%).

По данным Минсельхоза на 14 сентября, сельхозпредприятия и фермеры убрали картофель с 90 тыс. га (90,3 тыс. га в прошлом году), накопали 2 млн тонн клубней (2,2 млн тонн). Овощи убраны с 81,9 тыс. га (74,7 тыс. га), собрано 1,6 млн тонн (1,9 млн тонн).