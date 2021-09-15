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Росстат отметил возобновление роста цен на гречку

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В России продолжают расти потребительские цены на мясо и после двухнедельного перерыва возобновился рост цен на гречку, следует из данных Росстата за неделю с 7 по 13 сентября.

За этот период свинина подорожала на 0,33% против 0,29% неделей ранее, баранина - на 0,36% против 0,16%. Курятина подорожала на 0,4% (на 0,41% неделей ранее), говядина - на 0,82% (на уровне предыдущей недели). Эти показатели не учитывают цены на бескостное мясо.

Росстат уточнил, что в 61 регионе мясо кур подорожало на 0,1-2,8%. В 13 субъектах цены не изменились, в 11 - снизились на 0,1-2,8%.

С начала года куры подорожали на 16,9%. Это самый высокий показатель на мясном рынке. Цены на баранину за этот период повысились на 13,7%, на свинину - на 11,7%, на говядину - на 9,6%.

По данным Росстата, рост цен на яйца за неделю ускорился до 0,4% (0,05% неделей ранее), в том числе в 47 регионах он составил 0,1-2,9%, в восьми - 3-15,4%. В пяти субъектах цены не изменились, в 25 - снизились на 0,1-2,2%.

На рынке круп за неделю гречка подорожала на 0,2%, две предыдущие недели цены, хоть незначительно, но снижались. Цены на рис снизились на 0,1% (рост на 0,1% неделей ранее), на пшено - на 0,2% (рост на 0,2%).

Росстат

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