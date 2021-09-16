"Газпром" подтвердил план экспорта в Европу на 2021 год в 183 млрд куб. м

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" консервативно подтвердил план экспорта природного газа в Европу на 2021 год на уровне 183 млрд куб. м (это на 6 млрд кубометров выше, чем в 2020 году).

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в комментарии компании в связи с пересмотром бюджета на 2021 год и увеличением инвестиционной программы заявил: "Внесенные правлением "Газпрома" корректировки в бюджет и инвестпрограмму на 2021 год основаны на консервативном подходе. Так, годовой плановый показатель объемов экспорта газа на европейский рынок не изменен и составляет 183 млрд куб. м".

Как сообщалось, правление ПАО "Газпром" предложило увеличить инвестиционную программу головной компании на 2021 год до 1 185,258 млрд рублей с первоначальных 902,413 млрд рублей.