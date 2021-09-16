"Газпром" увеличит инвестпрограмму 2021 года на треть, до 1,185 трлн рублей

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правление ПАО "Газпром" предлагает увеличить инвестиционную программу головной компании на 2021 год до 1 185,258 млрд рублей с первоначальных 902,413 млрд рублей, сообщил "Газпром".

Компания верстала бюджет в конце 2020 года, следуя примененному в условиях кризиса 20-процентному сокращению инвестиционных и операционных расходов. В первоначальную версию бюджета была заложена среднегодовая цена экспорта газа в дальнее зарубежье на уровне $170 за тысячу кубометров. Сейчас в компании официально обновили внутренний прогноз до $270. Средняя цена контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах с начала года уже составляет $350 за тысячу кубометров.

В том числе объем капитальных вложений составит 1024,929 млрд рублей (увеличение на 160,866 млрд рублей), расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов - 61,259 млрд рублей (рост на 40,495 млрд рублей). Объем долгосрочных финансовых вложений - 99,071 млрд рублей (рост на 81,484 млрд рублей).

"Корректировка параметров инвестиционной программы на 2021 год связана в основном с увеличением объема инвестиций в приоритетные газотранспортные и добычные проекты "Газпрома", - пишет компания.

Согласно проекту бюджета на 2021 год в новой редакции, размер финансовых заимствований (не включая внутригрупповые заимствования) составит 508,866 млрд рублей (снижение на 2,76 млрд рублей).

"Решения по привлечению заемных средств в рамках программы заимствований планируется принимать исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности ПАО "Газпром" в финансировании", - отмечает ПАО.

Пересмотренные бюджет и инвестпрограмма будут внесены на рассмотрение совета директоров.