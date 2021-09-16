Nestle вложит 1,2 млрд франков в "восстановительное" сельское хозяйство

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Nestle, один из мировых лидеров в производстве продуктов питания, сообщила, что в ближайшие пять лет инвестирует 1,2 млрд швейцарских франков в проект перехода к продовольственной системе, основанной на принципах восстановления.

В частности, чтобы стимулировать применение методов восстановительного сельского хозяйства, Nestle будет выступать в качестве соинвестора, оказывая помощь фермерам в приобретении специального оборудования, говорится в сообщении компании.

Также Nestle будет предлагать более высокую закупочную цену на ряд видов сырья, произведенных с использованием методов восстановительного сельского хозяйства, и закупать их в больших объемах.

Кроме того, компания разрабатывает более высокоурожайные виды кофе и какао, что позволяет снизить воздействие на окружающую среду, а также проводит оценку инновационных решений по сокращению выбросов в цепочке поставок молочной продукции.

В числе наиболее важных методов восстановительного земледелия, которые Nestle намерена развивать: улучшение биоразнообразия, сохранение почв, восстановление водных циклов и развитие восстановительного животноводства.

На сельское хозяйство приходится почти две трети от общего количества выбросов парниковых газов Nestle, около половины из них относятся к молочной отрасли и животноводству. В молочной промышленности компания проводит оценку новейших разработок и технологий для сокращения выбросов на уровне ферм.

Портфель Nestle включает более 2 тысяч брендов, в том числе марки Nestle, Nescafe, KitKat, Gerber, Maggi. По итогам первого полугодия 2021 года оборот компании составил 41,8 млрд швейцарских франков, чистая прибыль - 5,9 млрд.