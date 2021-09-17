ЦБ РФ не намерен продавать свою долю в "Мосбирже"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Банк России, который владеет 11,8% в "Московской бирже", не планирует продавать свою долю в компании, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

Мегарегулятору не раз указывали на конфликт интересов при владении финансовыми организациями и осуществлении надзора за ними. На это глава ЦБ РФ в середине 2019 года отвечала, что у Банка России "действительно есть много функций, которые имеют потенциальный конфликт интересов", однако между подразделениями регулятора существует "бетонная стена", которая помогает не допустить подобных проблем. В том числе из-за такого конфликта интересов ЦБ РФ договорился с Минфином России продать долю регулятора в Сбербанке.

"Мы не рассматриваем вариант продажи "Московской биржи". Есть большая разница между владением банком и владением инфраструктурной организацией на финансовом рынке. То, что орган, надзирающий за банком, владеет банком, не есть правильно. Поэтому мы "Открытие" хотим побыстрее продать на рынок, но, тем не менее, вернуть побольше денег", - сказала Набиуллина.

"Важно понимать, что обычно конфликт интересов в госбанках связывают несколько с другим - с тем, что государственные собственники, вопреки коммерческой логике, могут банк просить финансировать ряд проектов. Это в зарубежной практике считается обычно конфликтом интересов", - добавила глава регулятора.

Основными акционерами "Московской биржи" являются Банк России (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%) и Capital Research and Management Company (5,7%). Free float составляет 63%.