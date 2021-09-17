Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и проседающей нефти, индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,1-0,2%, при этом продолжился рост бумаг "Роснефти".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4038,33 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1754,07 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 3%.

Доллар стоит 72,54 рубля (+0,04 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,9%), "Роснефти" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), расписки Ozon (+0,3%), бумаги АФК "Система" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), ВТБ (+0,1%).

В пятницу на "Мосбирже" без дивидендов за I полугодие с учетом расчетов "Т+2" торгуются акции "Нижнекамскнефтехима" (-5,8% и -8,3% "префы", выплаты - 9,54 рубля на все виды акций) и ПАО "Казаньоргсинтез" (-4,4% и +0,3% "префы"; выплаты - 5,75 рубля на обыкновенные и 0,25 рубля на привилегированные бумаги).

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу слабо позитивный: индексы Азии преимущественно в "плюсе", доллар незначительно слабеет, а валюты риска пытаются укрепляться. Отечественные индексы акций могут показать небольшой рост в начале дня. Однако темой ближайшего времени могут стать очередные налоговые инициативы Минфина по повышению налога на прибыль для компаний, которые выплачивают дивиденды в ущерб инвестициям. Проблемы в китайском секторе недвижимости негативно сказываются на динамике цен металлов, а власти КНР планируют вновь распечатать стратегические резервы. Нефть также рискует перейти к более глубокой коррекции. Газ в Европе резко подешевел в четверг, упав ниже $750 за 1000 кубометров, хотя еще днем ранее поднимался почти до $980, отмечает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что локальная коррекция цен на нефть окажет давление на индекс МосБиржи.

Вышедшая накануне статистика по США оказалась довольно неплохой (розничные продажи превысили прогнозы). Сильные данные дают ФРС США больше оснований начать сворачивать программу выкупа активов в конце этого года.

В пятницу на мировых фондовых рынках настрой инвесторов можно охарактеризовать как слабо позитивный. Ключевые азиатские рынки подрастают за исключением Австралии, где снизились акции горнодобывающего сектора ввиду падения цен на железную руду. В пятницу ожидается публикация Мичиганского индекса потребительского доверия - если данные окажутся выше ожиданий, реакция рынков может оказаться негативной, поскольку это станет дополнительным аргументом в пользу сворачивания американским регулятором программы выкупа активов уже в этом году.

Локальная коррекция цен на нефть может привести индекс МосБиржи к нижней границе диапазона 4000-4050 пунктов, считает Соловьев.

В США индексы акций накануне изменились на 0,1-0,2%: просели Dow Jones (-0,2%) и S&P 500 (-0,2%), вырос Nasdaq (+0,1%). Инвесторы оценивали последние экономические данные в преддверии заседания Федеральной резервной системы, которое состоится на следующей неделе.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 20 тыс. - до 332 тыс. человек, что практически совпало с ожидавшимися 330 тыс. Индекс деловой активности Филадельфии в сентябре вырос до 30,7 пункта при прогнозах снижения до 19 пунктов с августовских 19,4 пункта. Розничные продажи в США в августе выросли на 0,7% к июлю при прогнозах снижения на 0,8%.

Неожиданный рост розничных продаж в прошлом месяце частично компенсировался тем, что данные за июль были пересмотрены в сторону ухудшения. Это оказало сдерживающее влияние на рынок, отмечают эксперты.

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Сдерживающим фактором продолжают выступать опасения относительно распространения нового штамма COVID-19, сообщает MarketWatch.

Япония находится в ожидании смены руководства страны. Нынешний премьер-министр страны Ёсихидэ Суга ранее объявил, что не будет учувствовать в предстоящих выборах, которые назначены на 29 сентября. В последнее время его и его правительство критиковали за неэффективную борьбу с пандемией коронавируса.

Министр по делам административной реформы Таро Коно, а также бывший глава МИД Фумио Кисида и бывший министр внутренних дел и коммуникаций Санаэ Такаити выдвинули свои кандидатуры в выборах на пост главы Либерально-демократической партии.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу умеренно снижаются, но цена Brent находится на $0,4 выше уровня закрытия основных торгов акциями на "Мосбирже" в четверг.

Нефть

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $75,48 за баррель (-0,3% и +0,3% в четверг), ноябрьская цена WTI - $72,1 за баррель (-0,4% и -1,7% накануне).

С начала текущей недели оба сорта нефти подорожали примерно на 4%.

По данным Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США, в Мексиканском заливе после прохождения урагана "Ида" в конце августа все еще не восстановлена работа мощностей, обеспечивающих порядка 28% добычи нефти.