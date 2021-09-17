Рубль вечером продолжил дешеветь к доллару и евро вслед за усилившей снижение нефтью

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро продолжают повышаться на Московской бирже в пятницу вечером, рубль слабеет к бивалютной корзине вслед за усилившей снижение нефтью и в ожидании новых сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 72,81 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 31,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,44 руб./EUR1, подорожав на 4,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 19,1 копейки - до 78,5 рубля.

В ожидании заседания Федрезерва

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает слабеть к доллару и евро на вечерних торгах, инвесторы начинают готовиться к заседанию Федеральной резервной системы, которое пройдет на следующей неделе. Ожидается, что руководство американского ЦБ объявит на нем о начале постепенного сворачивания программы покупки активов.

Двухдневное заседание американского регулятора пройдет 21-22 сентября, результаты будут объявлены в среду вечером (21:00 по московскому времени). Следом состоится пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Опубликованные ранее на этой неделе статданные показали небольшое замедление темпов инфляции, а также неожиданный рост розничных продаж.

Индекс потребительского доверия в Штатах в сентябре вырос до 71 пункта с 70,3 пункта месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в пятницу предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 72 пунктов, сообщает Trading Economics.

Заявление Набиуллиной о ключевой ставке

Банк России предпочитает изменять ключевую ставку стандартными шагами, но готов при необходимости применять и нестандартные шаги, сообщила в пятницу журналистам председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах Международного банковского форума в Сочи, организованного Ассоциацией банков России.

Глава Банка России также сообщила, что решение о повышении ключевой ставки в июле на 1 п.п. еще не полностью отыграно, может потребоваться дополнительно один или несколько шагов повышения ставки на ближайших заседаниях совета директоров.

При этом, по ее словам, для начала снижения ключевой ставки нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям. "Маловероятно, что это произойдет раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам", - отметила Набиуллина.

Банк России в июле повысил прогноз по инфляции на конец 2021 года до 5,7-6,2% с 4,7-5,2% ранее. При этом регулятор стал прогнозировать снижение инфляции до 4,0-4,5% в 2022 году, тогда как ранее он ожидал ее возвращение к цели в 4% во втором полугодии 2022 года.

Цены на нефть

Цены на нефть снижаются в пятницу на фоне постепенного восстановления производства нефти и нефтепродуктов американскими компаниям в регионе, пострадавшем от урагана "Ида".

С начала текущей недели Brent прибавила в цене 2,6%, WTI - 2,5%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве в пятницу составила $74,74 за баррель, что на 1,23% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени до $71,53 за баррель, что на 1,49% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Оценки аналитиков

"Следующая неделя в целом до ее середины будет спокойна на макроэкономические события, после чего тон торгам по рисковым активам задаст ФРС. Регулятор на очередном заседании, как ожидается, скорее, подтвердит планы по сокращению покупок облигаций уже в этом году, но, весьма вероятно, будет придерживаться осторожного тона в отношении повышения процентных ставок. Ранее такая позиция воспринималась на рынках акций с умеренным оптимизмом, но теперь, когда биржи входят в коррекционную фазу, любое ужесточение тона ФРС может усилить тенденцию к фиксации прибыли", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"В начале сессии рубль укреплялся на фоне роста мировых рынков. Однако затем они перешли к снижению, нефть также просела, что вызвало резкое ослабление российской валюты. Вслед за негативным началом дня глобальные площадки устремились вверх, но после открытия европейских торгов сдали позиции. Нефтяные цены сегодня демонстрируют умеренно нисходящую динамику. Мировые рынки по-прежнему выкупают провалы, пользуясь сохранением большого объема ликвидности, предоставленного ключевыми центробанками в рамках монетарного стимулирования экономики. Однако угроза сворачивания этих мер препятствует развитию устойчивого роста рисковых активов", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 12,73 копейки, до 72,5602 руб./$1, и увеличил курс евро на 9,92 копейки, до 86,4614 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся в пятницу на 11,45 копейки по отношению к четвергу и составил 72,5568 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве увеличился на 16,16 копейки и составил 72,6385 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 596,759 млн, из которых $672 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 924,759 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 12,89 копейки, до 85,4518 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 18,6 копейки и составил 85,4882 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR509,296 млн, из которых EUR181,466 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR327,83 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов остались в пятницу на уровне предыдущего торгового дня, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК продемонстрировали слабые разнонаправленные изменения. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 6,96% и 7,03% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,21% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 1 б.п. - до 7,45% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 1 б.п. - до 7,57% годовых.