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Набиуллина снова допустила дальнейшее повышение ставки

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Решение о повышении ключевой ставки Банка России в июле на 1 процентный пункт еще не полностью отыграно, на ближайших заседаниях совета директоров ЦБ может потребоваться еще один или несколько шагов по ее повышению, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме в Сочи.

"Безусловно, мы будем смотреть на то, как будет меняться ситуация. Тем более понятно, что наше июльское решение, когда мы сразу повысили ставку на 1 процентный пункт, еще не полностью, что называется, "отыгралось". Поэтому может потребоваться дополнительное повышение или несколько шагов повышения ставки на ближайших заседаниях совета директоров", - сказала она.

"Конечно, в какой-то момент ставка вернется к нейтральному уровню, но это произойдет не раньше, чем мы будем уверены в устойчивом замедлении инфляции", - добавила глава ЦБ.

По ее словам, для начала снижения ключевой ставки нужно, чтобы снизились инфляционные ожидания, повысилась склонность людей к сбережениям. "Маловероятно, что это произойдет раньше, чем люди будут довольны ставками по депозитам", - отметила Набиуллина.

10 сентября ЦБ повысил ключевую ставку с 6,5% до 6,75% и подал сигнал о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в дальнейшем, причем на этот раз использовал множественное число. В тот же день Набиуллина сказала, что регулятор будет поступать по ситуации, но ее развитие может потребовать еще не одно повышение ставки ради возвращения к инфляции в 4%.

Банк России Эльвира Набиуллина

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