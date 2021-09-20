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Нефть дешевеет на фоне укрепления доллара

Цена Brent опустилась до $74,8 за баррель

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне укрепления доллара США перед стартом двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Федрезерв на заседании 21-22 сентября может заложить основу для сокращения объемов выкупа активов, составляющего в настоящее время $120 млрд в месяц, полагают эксперты, опрошенные агентством Bloomberg.

"Ожидания, связанные с сокращением стимулов Федрезервом, оказывают давление на нефтяной рынок", - отмечает основатель консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Факторы, поддерживавшие цены на нефть на прошлой неделе, в частности, существенное снижение запасов сырья из-за медленного восстановления добычи в Мексиканском заливе, сходят на нет, отмечает она.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в понедельник составила $74,8 за баррель, что на $0,54 (0,72%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,33 (0,4%) - до $75,34 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени до $71,35 за баррель, что на $0,62 (0,86%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $0,64 (0,9%) - до $71,97 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 3,2%.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), в понедельник прибавляет 0,16%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,14%. Укрепление американской валюты делает сырьевые товары, в том числе, нефть, менее привлекательными для инвесторов.

ФРС США США Brent WTI

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