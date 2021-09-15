Годовая инфляция в России превысила 6,8%

Недельную инфляцию Росстат оценил в 0,04%, но для первой половины сентября она все равно выше нормы

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - С 7 по 13 сентября в России недельная инфляция замедлилась до 0,04% с 0,07% с 31 августа по 6 сентября, 0,09% с 24 по 30 августа, 0,10% с 17 по 23 августа, сообщил Росстат. По его данным, годовая инфляция на 13 сентября ускорилась до 6,84-6,85% с 6,74% на 6 сентября и 6,68% на конец августа.

Для второй половины августа и первой половины сентября недельная инфляция на уровне 0,04% все-равно выше нормы - обычно фиксируется околонулевая динамика, либо даже небольшое снижение цен на фоне сезонного удешевления овощей и фруктов.

С начала месяца инфляция к 13 сентября составила 0,1%, с начала года - 4,79%, свидетельствуют данные Росстата.

Среднесуточная инфляция за 13 дней сентября составила 0,008% (за аналогичный период сентября 2020 года была среднесуточная дефляция - на уровне 0,004%).

По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию снизились с 7 по 13 сентября на 0,7% (неделей ранее снижение составляло 0,8%), в том числе на морковь - на 2,7%, яблоки - на 2,2%, лук - на 1,0%, капусту - на 0,8%. В то же время огурцы стали дороже на 5,2%, помидоры - на 3,9%, картофель - на 0,6%.

Цены на говядину за неделю выросли на 0,8%, молоко - на 0,5%, баранину, мясо кур, яйца, - на 0,4%.

Цены на сахарный песок повысились на 0,1%, на растительное масло не изменились.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: спички - на 0,6%, доски обрезные - на 0,5%, легковые автомобили иностранных марок - на 0,3%. Одновременно цены на металлочерепицу снизились на 0,8%.

Цены на бензин снизились на 0,1%, на дизельное топливо - не изменились.

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию уменьшилась за неделю на 5,8%.

Банк России 10 сентября повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 6,5% до 6,75%, сохранил в своем заявлении сигнал о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в дальнейшем, причем на этот раз использовал множественное число.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил регулятор.

Это пятое повышение ставки подряд. Шаг в 25 б.п. в нынешнем цикле ужесточения денежно-кредитной политики до сих пор был только один, дважды ЦБ увеличил ставку на 50 б.п., а в июле - сразу на 100 б.п., впервые с декабря 2014 г.

Такое решение ЦБ не было для рынка базовым сценарием, хотя и полноценным сюрпризом оно не является. Большинство аналитиков прогнозировали повышение ставки на 50 б.п., но некоторые эксперты полагали, что ЦБ выберет шаг в 25 пунктов, сохранив пространство для маневра на ближайшие заседания в условиях сохраняющихся неопределенностей с эпидемиологической ситуацией.

ЦБ в июле повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, а на 2022 год - до 4,0-4,5% с 4,0%. Следующая итерация уточнения прогноза пройдет на опорном заседании 22 октября.

Прогноз правительства по инфляции значительно скромнее - 5% на 2021 год и 4% в 2022 году. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале августа заявил, что его ведомство в начале сентября представит уточненный макропрогноз, в котором повысит прогноз по инфляции на 2021 год.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале сентября, по инфляции на 2021 год равняется 5,9%.