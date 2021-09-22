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Хроника последних дней СССР

Суд признал законным требование Ананьева к совладельцу "Настюши" на 2,7 млрд руб.

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы включил требование бывшего владельца Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Ананьева в лице его финансового управляющего Сергея Дружинина в размере 2,7 млрд рублей в реестр кредиторов совладельца "Зерновой компании "Настюша" Игоря Пинкевича.

Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, в эту сумму вошли 1,7 млрд рублей основного долга, а также 988 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Как сообщалось, Арбитражный суд Москвы 29 января 2021 года по иску "Настюши" признал Ананьева банкротом и ввел процедуру реализации имущества должника.

Арбитражный суд Москвы признал Пинкевича банкротом в начале июня 2018 года. В реестр кредиторов включены требования на 9,8 млрд рублей. Крупнейшими кредиторами являются Россельхозбанк (4,81 млрд рублей) и ООО "ЗК "Настюша" (2,29 млрд рублей). Финансовым управляющим был назначен Иван Кузнецов. В сентябре 2019 года его на этой должности сменила Мария Ознобихина.

По крайней мере, часть задолженности Пинкевича возникла из-за того, что он поручился за ЗК "Настюша". В частности, в реестр кредиторов бизнесмена включены 3,9 млрд рублей долга по договорам поручительства, заключенным в 2008 году между Пинкевичем и ныне не действующим латвийским Parex bank в обеспечение исполнения обязательств "Настюши".

Кроме того, Пинкевичу грозит субсидиарная ответственность в рамках дела о банкротстве ЗК "Настюша" в пределах 39,44 млрд рублей. 19 декабря 2018 года суд решил, что он должен отвечать по долгам компании, но приостановил дело о взыскании до завершения расчетов с кредиторами.

В октябре 2019 года Пинкевич, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве при строительстве жилого комплекса "Царицыно", был переведен под домашний арест. Расследование этого дела началось в 2017 году, в августе того года он был арестован.

С этого момента в бизнесе Пинкевича начались проблемы. 30 августа 2017 года в отношении ЗК "Настюша" была введена процедура наблюдения, в феврале 2018 года компания была признана банкротом.

25 мая 2021 года суд продлил срок реализации имущества Пинкевича до 25 ноября 2021 года.

Пинкевичу принадлежит 35,5% в капитале ЗК "Настюша". Такая же доля находилась во владении Людмилы Пинкевич (жена Пинкевича, ранее занимала должность замгендиректора компании - ИФ), еще 29,9% – у ЗАО "Юниторг".

Арбитражный суд Москвы 19 декабря 2018 года решил взыскать с Анастасии Пинкевич – дочери Пинкевича – около 180 млн рублей в конкурсную массу компании.

Суд тогда по заявлению конкурсного управляющего "Настюши" Антона Никеева признал недействительными сделками действия "Настюши" по выплате Людмиле Пинкевич заработной платы в размере 179,9 млн рублей "как суммы, выплаченной сверх положенной к выплате".

В связи с тем, что Людмила Пинкевич умерла в апреле 2018 года, данная сумма подлежит взысканию с ее единственного наследника Анастасии Пинкевич.

Между тем Арбитражный суд Москвы 12 ноября 2018 года признал обоснованным заявление ЗК "Настюша" о банкротстве Анастасии Пинкевич. Суд ввел в отношении нее процедуру реструктуризации долгов гражданина и включил в ее реестр кредиторов долг перед компанией в размере 18,8 млн рублей. 5 июля 2019 года суд признал ее банкротом.

Дмитрий Ананьев Промсвязьбанк Настюша Игорь Пинкевич

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