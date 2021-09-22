Набиуллина заявила, что данные о рассрочках надо передавать бюро кредитных историй

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Покупка гражданами товаров в рассрочку, по сути, является займом, так что по этому продукту надо раскрывать всю информацию и передавать данные о нем в бюро кредитных историй, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Я не предлагаю полное регулирование (рассрочки - ИФ) включать, но первое должно быть, на наш взгляд, - раскрытие информации людям, как и по кредитам, чтобы они понимали, какую нагрузку в рамках рассрочки они имеют и какую цену они платят в конечном счете", - сообщила Набиуллина в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Она подчеркнула, что этот сегмент сейчас никак не регулируется.

"Второе, на мой взгляд, - нужно подумать, чтобы данные передавать в бюро кредитных историй. Почему? Потому что покупка дорого товара в рассрочку - это долговая нагрузка на людей. Когда банк дает кредит, он видит только закредитованность в других банках, а то, что человеку нужно большую часть дохода тратить на то, чтобы платить деньги по рассрочке, он этого не видит, и мы не видим эту закредитованность", - подчеркнула председатель Банка России.

По ее словам, нужно подумать о закреплении этих двух элементов на законодательном уровне.

ЦБ ранее задумался о регулировании рассрочки за товары, предоставляемой за счет кредитов. В проекте основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы регулятор сообщил, что оценит целесообразность использования инструментов банковского регулирования для ограничения долговой нагрузки граждан, оплачивающих товары и услуги в рассрочку, предоставляемую продавцом за счет банковского кредита.