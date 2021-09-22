Поиск
Хроника последних дней СССР

Набиуллина заявила, что данные о рассрочках надо передавать бюро кредитных историй

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Покупка гражданами товаров в рассрочку, по сути, является займом, так что по этому продукту надо раскрывать всю информацию и передавать данные о нем в бюро кредитных историй, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Я не предлагаю полное регулирование (рассрочки - ИФ) включать, но первое должно быть, на наш взгляд, - раскрытие информации людям, как и по кредитам, чтобы они понимали, какую нагрузку в рамках рассрочки они имеют и какую цену они платят в конечном счете", - сообщила Набиуллина в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Она подчеркнула, что этот сегмент сейчас никак не регулируется.

ЭкономикаWildberries запустил услугу покупки в кредит и рассрочкуЧитать подробнее

"Второе, на мой взгляд, - нужно подумать, чтобы данные передавать в бюро кредитных историй. Почему? Потому что покупка дорого товара в рассрочку - это долговая нагрузка на людей. Когда банк дает кредит, он видит только закредитованность в других банках, а то, что человеку нужно большую часть дохода тратить на то, чтобы платить деньги по рассрочке, он этого не видит, и мы не видим эту закредитованность", - подчеркнула председатель Банка России.

По ее словам, нужно подумать о закреплении этих двух элементов на законодательном уровне.

ЦБ ранее задумался о регулировании рассрочки за товары, предоставляемой за счет кредитов. В проекте основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы регулятор сообщил, что оценит целесообразность использования инструментов банковского регулирования для ограничения долговой нагрузки граждан, оплачивающих товары и услуги в рассрочку, предоставляемую продавцом за счет банковского кредита.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Новости по теме

Новости

Берлин заявил, что РФ выполняет все договоры о поставках газа в ФРГ

Куршская коса приняла летом рекордное число туристов за свою историю

Куршская коса приняла летом рекордное число туристов за свою историю

Исполнительный совет МВФ продолжит обсуждение скандала вокруг Doing Business

АПК получит больше 6 млрд рублей на развитие села за счет экспортных пошлин

АПК получит больше 6 млрд рублей на развитие села за счет экспортных пошлин

Рубль в среду утром умеренно подрастает к доллару и евро вслед за нефтяными котировками

Фондовые индексы США изменились слабо и разнонаправленно

Рынки акций Европы восстановились во вторник после сильного падения днем ранее

Макаронные фабрики РФ заявили о дефиците твердой пшеницы и резком росте цен на сырье

Макаронные фабрики РФ заявили о дефиците твердой пшеницы и резком росте цен на сырье

Силуанов назвал ретроспективное налогообложение дивидендов стимулом инвестировать

Минфин не обсуждает повышение дивидендных выплат госбанками до 75% прибыли

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');